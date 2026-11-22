El joven delantero del Bournemouth prioriza el Barcelona por delante del París Saint-Germain o del Arsenal, en caso de tomar la decisión de dar un salto en su carrera el próximo verano

Éli Junior Kroupi es una de las perlas del fútbol inglés por la que suspira media Europa. Hoy en día el mercado de delanteros está carísimo y encontrar uno joven puede ser clave para dominar en los próximos años, de ahí que sean muchos los clubes que siguen de cerca al joven atacante francés de 20 años que milita en el Bournemouth.

Clubes como el Arsenal o el París Saint-Germain ya han tanteado al talentoso atacante pero parece que el galo tiene otros planes, ya que según informa hoy el medio galo Foot Sur7, Éli Junior Kroupi no quiere jugar ni en Londres ni en París, si no que prefiere hacerlo en Barcelona.

El goleador del Bournemouth ya ha sido monitorizado por el Barça, ya que el pasado verano buscaban un delantero con el que suplir el adiós de Robert Lewandowski, sin embargo, no llegó Julián Álvarez y con la irrupción goleadora de Raphinha, las prioridades para una gran inversión arriba cambiaron en Can Barça.

Kroupi celebra un gol con el Bournemouth. / Imago

Pero está claro que el próximo verano deberá llegar un delantero y el nombre de Kroupi sigue muy bien posicionado en la agenda de Deco, director deportivo del Barcelona. De hecho, la información de este medio galo coincide con la filtrada hace tan solo unos días por el siempre bien informado David Ornstein, periodista de The Athletic.

El periodista inglés, especializado en el mercado de fichajes, aseguraba que Kroupi estaba considerando seriamente dejar la Premier League para dar un paso más en su carrera deportiva, algo que pondría en ventaja a clubes como el Barça o el PSG.

El Bournemouth, con la sartén por el mango

Sin embargo, su incorporación no sería sencilla. El Bournemouth mantiene al delantero bajo contrato hasta 2030 y no tiene necesidad de facilitar su salida. Por ello, su fichaje podría alcanzar una cifra cercana a los 100 millones de euros, una cantidad que obligaría al Barça a estudiar cuidadosamente la viabilidad económica de la operación.

El futbolista, de apenas 20 años, destaca por su capacidad goleadora, su velocidad y su enorme potencial de crecimiento. Su perfil encajaría a la perfección en la política de fichajes que pretende Deco de apostar por jugadores jóvenes con margen de desarrollo y capacidad para convertirse en referentes a largo plazo.

Deco, director deportivo del Barça, junto a Bojan. / IMAGO

Kroupi quiere recuperar su mejor nivel

Durante la temporada 2025/26, Kroupi tuvo un impacto importante en el Bournemouth. En la Premier League disputó 33 encuentros, anotó 13 goles y acumuló 1.674 minutos sobre el terreno de juego, aprovechando su capacidad para encontrar espacios, su velocidad y su facilidad para finalizar jugadas que le permitieron convertirse en una de las grandes revelaciones del campeonato.

A pesar de que en la actual campaña todavía no ha conseguido estrenarse como goleador en la Premier League, Kroupi sigue siendo un futbolista con un enorme potencial. Su juventud y sus registros de la temporada anterior lo convierten en un perfil atractivo para grandes clubes europeos, entre ellos el FC Barcelona, que podría valorar su incorporación como una apuesta de futuro para reforzar su ataque.