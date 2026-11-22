El conjunto verdiblanco se ha ejercitado en la mañana de este domingo, apenas unas horas después del intenso partido ante el Sevilla FC y sólo un día antes de volar a Eslovaquia para enfrentarse el martes al Slovan de Bratislava

"Toca pasar página". Esas fueron las tres palabras más repetidas en la expedición del Real Betis después de ver cómo se esfumaban dos valiosos puntos en el tiempo añadido de El Gran Derbi con el error de Álvaro Valles en el gol de Kike Salas para el definitivo 1-1 en el choque de la jornada 13 en LaLiga EA Sports.

La noche del sábado fue para lamentarse, para expresar frustración; pero la consigna era soltarlo todo de una vez para olvidar al Sevilla FC y centrarse en el duelo del martes en Bratislava ante el Slovan desde la mañana de este domingo, en la que ha trabajado con la buena noticia de Antony para compensar las malas de Dani Ceballos y José Antonio Morante.

El Betis vuelve al trabajo pensando en la Champions y con Antony recuperado

Vuelve la UEFA Champions League con la disputa de la quinta jornada de la Fase Liga y el Real Betis no ha tenido tiempo de asimilar lo sucedido en El Gran Derbi. En la mañana de este domingo, sólo unas horas después de terminar el tenso y accidentado duelo en Nervión, la plantilla del Real Betis se ha ejercitado a puerta cerrada en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, antes de viajar el lunes a Eslovaquia para el choque contra el Slovan Bratislava del martes a las 21:00 horas.

Antony y Cucho Hernández, en un entrenamiento del Betis. / Real Betis

La principal incógnita era saber el estado físico de Antony dos Santos, quien acabó pidiendo el cambio en el minuto 80 después de aguantar con dolores de cadera desde que en el 10' sufrió una aparatosa caída motivada por una fuerte entrada de Kike Salas. "Vamos a verlo mañana, es difícil saber ahora. Mañana veremos cómo ha sido su evolución tras el golpe", explicaba con relativa preocupación Manuel Pellegrini en una rueda de prensa en la que expresó su máxima confianza en el brasileño a pesar de su mal inicio de curso.

Según ha trascendido, aunque se ha tratado de una sesión de recuperación para los futbolistas que más minutos acumularon en el derbi, Antony ha amanecido mucho mejor y en principio está perfectamente apto para jugar ante el Slovan si Pellegrini lo estima oportuno. El cambio, como sugerían las imágenes con las cámaras enfocándole tras dejar su sitio en el campo a Rodrigo Riquelme, tenía mucho más de agotamiento que de dolor (que también).

Dani Ceballos y José Antonio Morante siguen sin trabajar con el grupo

De este modo, las únicas ausencias este domingo han sido las de José Antonio Morante, que lleva dos semanas parados precisamente por una fuerte contusión en la cadera, y Dani Ceballos, quien después de expresar su dolor por perderse el derbi sigue mermado por unas molestias musculares que prácticamente garantizan su ausencia también en el choque de Champions del martes en Bratislava.

Ante el Sevilla FC volvió también Cucho Hernández después de estar un mes parado por un problema en el soleo, pero fue amonestado en el banquillo y finalmente se quedó sin minutos. Tampoco se vistió de corto Facundo Bernal, quien en su caso volvía a una convocatoria en un partido de LaLiga tras cumplir, por fin, los cuatro partidos de sanción que le cayeron por su expulsión ante el FC Barcelona.