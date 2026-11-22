El brasileño logró ver portería por primera vez en lo que va de temporada y tuvo en sus botas el segundo "para haber liquidado el derbi". "Para mí es muy importante este gol al Sevilla FC pero lo cambiaría por la victoria; no ganar ha sido desolador", lamentó el '7' verdiblanco

Antony mira al banquillo del Betis y hace con las manos el gesto de pedir el cambio en el derbi ante el Sevilla. / Imago

"Antony no pasa por su mejor momento, pero el derbi es un buen momento para reivindicarse", auguró de manera acertada Manuel Pellegrini en la rueda de prensa previa al 1-1 que este pasado sábado firmaron Sevilla FC y Real Betis en el Sánchez-Pizjuán. Sin llegar al nivel de sus primeros meses, el brasileño mejoró bastante sus prestaciones de esta 26/27, logró romper su sequía y celebró ante el eterno rival su primer gol de la temporada.

Antony marcó ante el Sevilla FC su primer gol de la temporada

El '7' verdiblanco anotó el 0-1, con ayuda del local Lucien Agoumé, y tuvo la oportunidad de sentenciar, algo que evitó Odysseas Vlachodimos con un paradón. Fueron las dos mejores y casi las únicas ocasiones que tuvo el Betis en todo un derbi en el que Antony se mostró muy solidario en defensa y participativo en ataque, librando muchos duelos a pesar de que a duras penas (y gracias a analgésicos) aguantó 80 minutos con un fuerte dolor de cadera tras una entrada de Kike Salas en el 10'.

"Que sea el primero de muchos. ¡Vamos Antony!", es el mensaje que en la mañana de este domingo le ha dedicado el Real Betis a través de sus diferentes perfiles en redes sociales. Las ganas, el compromiso y por fin el acierto del paulista, siempre ultraexpresivo en sus gestos, sin duda fueron una de las mejores noticias de un partido en el que el Betis volvió a ver cómo se escapaba el triunfo con un gol del Sevilla FC en el tiempo añadido. En La Cartuja, hace ocho meses, fue Isaac Romero el que hizo el 2-2; este sábado fue Kike Salas con involuntaria ayuda de Álvaro Valles.

La autocrítica de Antony tras ver cómo se escapaba la victoria en El Gran Derbi

"Ha sido una desolación muy fuerte que nos metan un gol al final del partido, pero seguimos, pues el martes tenemos un partido muy importante (ante el Slavan Bratislava, en Champions). Para mí es muy importante este gol, más en un partido como un derbi, pero lo cambiaría por la victoria del equipo", explicó Antony tras el derbi.

"Me exijo mucho, pero en este tiempo me pasó algo muy malo en casa que todos saben y me afectó mucho, pero no lo utilizo como una disculpa. Sigo trabajando mucho. Sé que cuando fiché por el Real Betis ayudé mucho al equipo. Me he reencontrado con el gol y ojalá sea el primera muchos", apuntaba en los medios del Betis, donde reconocía marcharse de Nervión "con una sensación de frustración". "Es una noche para lamentarnos, pero mañana es otro día y tenemos que cambiar la página para centrarnos en la Champions", concluyó.

Pellegrini remarca su máxima confianza en Antony: "Nunca dudé de él"

"No tenía ninguna duda en apostar por Antony, porque estoy conversando con él todos los días y se sabía perfectamente el momento. Cuando los jugadores pasan un mal momento y ellos se resisten a creerlo, es más complicado conseguir de ellos un rendimiento; pero él estaba muy consciente de que tenía que mejorar".

"Antony hizo el gol, tuvo el segundo para haber liquidado el derbi, trabajó mucho, tanto en recuperación como encarando por su sector... En el primer tiempo tuvimos varias llegadas y Antony fue el precursor de todo el peligro que se generó", destacó Manuel Pellegrini, técnico del Betis, desde la sala de prensa del Sánchez-Pizjuán.

Secuencia con tres imágenes de la falta sobre Antony en la que el Betis pidió tarjeta para el sevillista Kike Salas. / Imago

Con Antony ya van 13: el Betis, el equipo con más anotadores distintos en LaLiga, junto a Barça y Sevilla

Con este tanto ante el eterno rival (ya marcó en su primer derbi), Antony se convierte en el decimotercer futbolista del Real Betis que consigue ver portería en las 13 jornadas disputadas hasta la fecha en el presente campeonato. De este modo, los verdiblancos igualan al Sevilla FC y al FC Barcelona como los equipos de LaLiga EA Sports con más anotadores diferentes en esta 26/27.