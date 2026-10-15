Antony sufre un doloroso robo durante la remontada del Betis contra el Oporto: "Veo miedo en las personas que más quiero"

El extremo ha sido víctima de un robo en su casa el que se han llevado muchas pertenencias y ha denunciado en redes sociales: "Una noche que prometía ser brillante terminó convirtiéndose en una noche de rabia, tristeza y frustración"

"Una noche que prometía ser brillante terminó convirtiéndose en una noche de rabia, tristeza y frustración". Después de la experiencia increíble vivida anoche en la Champions con la remontada contra el Oporto, Antony fue víctima de una situación muy desagradable que truncó su alegría por el éxito con el Betis en el segundo partido de la Champions League.

De este modo, por medio de un extenso comunicado en redes sociales, el extremo verdiblanco, clave en el triunfo contra los lusos por su asistencia a Cucho Hernández en el 2-2, ha denunciado que entraron a robar en su casa y que se han llevado muchas de sus pertenencias mientras se disputaba el encuentro de la máxima competición continental.

Extenso comunicado de Antony para denunciar el robo su hogar

"Hoy quiero compartir por aquí una situación muy triste e indignante. Han entrado a robar en mi casa", informa Antony mediante una historia en su cuenta de Instagram, en la que se abrió en canal para expresar su frustración y lo que siente tras este ultraje.

"Es difícil explicar lo que se siente cuando invaden tu hogar. Saber que todo aquello que hemos conseguido con tanto esfuerzo, trabajo y dedicación se lo ha llevado alguien que no tiene ni idea de las batallas que hemos tenido que librar para conseguir cada cosa", señala el extremo, que afirma que "lo que más duele y más rabia da no es solo la pérdida material", sino "la sensación de inseguridad en el lugar donde deberíamos sentirnos más protegidos": "Es mirar a mi familia y ver en los ojos de las personas que más quiero el miedo y la inseguridad que deja una situación así".

Antony aclara que no ha habido daños personales

No obstante, deja claro que nadie ha sufrido ningún daño y que solo se trata de pérdidas materiales. "Ante todo esto, hay algo que tengo aún más claro: no existe ningún bien material en el mundo que valga más que la vida, la tranquilidad y el bienestar de mi familia", explica la estrella bética, que insiste en que lo único que no se puede recuperar es la vida: "Todo lo que hemos perdido podremos volver a conseguirlo. Seguiremos trabajando, nuestros sueños siguen vivos y las ganas de salir adelante permanecen intactas".

En este sentido, destaca la unidad de los suyos para superar este trance aunque la sensación de miedo sea mas complicado de espantar. "Lo que realmente importa es poder mirar a mi familia y saber que seguimos juntos, unidos y con fuerzas para superar este momento tan difícil. La rabia y la sensación de inseguridad permanecen, pero también queda la certeza de que nuestra mayor riqueza nunca ha estado en las cosas materiales que teníamos dentro de casa, sino en las personas que hacen de ella un verdadero hogar".

"Mi mayor logro es la familia que tengo a mi lado"

Así las cosas, deja claro que su mayor tesoro es su familia y que por ellos empezaría cero cuando hiciera falta: "Mi mayor logro nunca ha sido todo lo que he podido comprar, sino la familia que tengo a mi lado. Y por ellos, volvería a empezar de cero y lo reconstruiría todas las veces que hiciera falta".

Obviamente, el robo de la casa de Antony ya se encuentra bajo investigación por parte de las autoridades pertinentes.