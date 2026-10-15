El detallazo del Betis que acapara elogios dentro y fuera de un Estadio de La Cartuja a tiro de récord

Muchos aficionados del Oporto aplauden el recibimiento a Martim, seguidor blanquiazul con TEA, en la sala sensorial del recinto colindante con Santiponce, que registró la segunda mejor entrada de su historia para el regreso de la Champions en verdiblanco 21 años después

"¡Qué bonito, Real Betis! Gracias". Tiago Moreira, joven seguidor del Oporto, resumía en un tuit el sentir de un buen puñado de hinchas visitantes este miércoles, que no sólo colapsaron gran parte del Gol Norte del Estadio de La Cartuja, con más de 3.500 localidades ocupadas, sino que vieron cómo Martim, uno de ellos, ocupaba el lugar especial que merecía en las entrañas del otrora Olímpico de Sevilla. Fue en la Sala Sensorial, espacio seguro e inclusivo del recinto colindante con Santiponce que, como su igual en el Benito Villamarín, acapara elogios y es el orgullo de propios y extraños.

Aficionados con Trastorno del Espectro Autista como el citado y otros con otras neurodivergencias pudieron disfrutar de un partido de altos vuelos sin las molestias que causaría el ruido lógico por la acumulación de espectadores de estos eventos. Con aislamiento acústico y diferentes juguetes y accesorios para distraerse y regularse, el Real Betis vuelve a demostrar que el fútbol es para todos. Un estreno internacional de lujo para una iniciativa pionera en España que deja tras de sí un reguero de halagos y promesas de imitación. "Grandeza de club", apuntaban varios béticos. No es para menos.

A trescientos y poco de fijar una nueva marca

Si bien no se ofreció un aforo exacto, hubo lleno virtualmente en las dos últimas finales de la Copa del Rey, ya con el Estadio de la Cartuja con su nueva configuración, aunque el récord fijado por el Real Betis para un partido allí siguen siendo los 67.447 espectadores del último El Gran Derbi disputado, el de la 25/26. Una cifra imponente, sobre todo teniendo en cuenta que, restando las zonas VIP y de cortesía, más las eliminadas por baja visibilidad por imperativo televisivo, la capacidad máxima del lugar se cifra en 68.887 asientos. El duelo de este 14 de octubre de 2026 contra el Oporto entra, por tanto, de lleno en el 'Top 3', quedándose muy cerca del máximo listón (con 67.114) y superando los 66.810 de los cuartos de Copa del año pasado con el Atlético de Madrid.

En lo que a eventos no puramente deportivos se refiere, el creador de contenido Ibai Llanos lleva metiendo alrededor de 80.000 personas estos dos últimos veranos en el recinto cartujano, mientras que Manuel Carrasco congregó oficialmente a 74.345 en su concierto de 2022, ambos haciendo 'trampa', ya que utilizaron parte del césped y los aledaños para meter gente. Otros festivales y actuaciones reunieron a más de 70.000 asistentes, en teoría la capacidad máxima del campo tras la última remodelación auspiciada por la Junta de Andalucía para ser una de las sedes del próximo Mundial de 2030, para la que queda una fase final que incluirá la confección de una nueva cubierta.