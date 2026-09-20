Plan de mejora urgente en La Cartuja para alegría de los béticos

El Estadio La Cartuja ha activado un plan urgente valorado en 575.000 euros para mejorar y adecuar sus espacios exteriores, con actuaciones que se desarrollarán durante un plazo máximo de ocho semanas

El Estadio La Cartuja se prepara para poner a punto el entorno exterior del recinto con un plan de actuación de carácter urgente que cuenta con una inversión de más de medio millón euros. Las obras se desarrollarán durante un máximo de ocho semanas y se han organizado para que buena parte de los trabajos puedan avanzar de manera simultánea.

Uno de los principales puntos de actuación será en la explanada sur, situada junto al acceso sur y al rocódromo. Se trabajará sobre una superficie aproximada de 5.100 metros cuadrados, donde se llevará a cabo la preparación y nivelación del terreno, la regularización del suelo y la colocación de un nuevo firme asfáltico. También se adecuarán las pendientes para facilitar la evacuación de las aguas de lluvia.

575.000 euros de inversión divididos en dos bloques

La inversión se ha dividido en dos grandes partidas. Por un lado, 225.000 euros se destinarán a la limpieza, el desbroce, la retirada de residuos, la poda y el saneamiento y recuperación de las zonas verdes. Por otro, 350.000 euros irán destinados a las actuaciones de infraestructura y reparación, entre ellas el asfaltado, el arreglo de pavimentos, la renovación de arquetas, el hormigonado de parterres y la retirada del vallado.

Los trabajos se organizarán en tres frentes. El primero estará centrado en la explanada sur, con especial atención a la preparación del terreno, el drenaje y el asfaltado. El segundo actuará sobre el anillo urbano y los recorridos peatonales, mientras que el tercero se ocupará de las zonas ajardinadas.

La planificación establece que las primeras semanas estarán dedicadas a la implantación y sectorización de los trabajos, para posteriormente avanzar con las reparaciones, los hormigonados y el asfaltado. La previsión es que la obra civil quede terminada durante la sexta semana y que las dos últimas se reserven para las inspecciones, posibles correcciones, la limpieza final y la recepción de los trabajos.

Más allá de la mejora estética del entorno, la intervención busca actuar sobre algunos de los puntos que afectan directamente al uso diario del recinto. La reparación de baldosas, hundimientos y arquetas permitirá mejorar los recorridos peatonales, mientras que la recuperación de espacios actualmente en desuso ampliará las superficies disponibles. También se contemplará la retirada selectiva de parte del vallado perimetral para facilitar la circulación de los peatones y mejorar la distribución del público, manteniendo los accesos para vehículos autorizados.

La actuación llega con la mirada puesta también en la capacidad del Estadio La Cartuja para acoger grandes eventos deportivos, culturales y de ocio. La intervención pretende que, una vez finalizados los trabajos, los espacios exteriores del recinto presenten mejores condiciones de seguridad, accesibilidad y funcionalidad.