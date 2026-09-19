Morante por Iker Losada, único cambio en la lista de 24 expedicionarios verdiblancos a La Coruña

El 'Ingeniero' tira del extremo canterano, que jugó de inicio el pasado fin de semana con el filial ante el Antoniano y faltará en esta ocasión con los de Dani Fragoso en Badajoz; por el contrario, se queda fuera un descarte como el mediapunta gallego, que ha preferido quedarse hasta enero

Un solo cambio en la lista de convocados del Real Betis para la visita de este domingo 20 de septiembre a partir de las 18:30 horas al RC Deportivo de La Coruña en Riazor. Una citación que vuelve a ser de 24 jugadores, porque siguen faltando los mismos, por lo que será necesario un descarte en los prolegómenos (ante el Getafe CF fue el meta Diego Conde, quedando Manue González como alternativa a Álvaro Valles en caso de lesión o expulsión). Sin embargo, entra José Antonio Morante, que el fin de semana pasada fue titular con el Betis Deportivo ante el CA Antoniano y que no estará con el filial ante el CD Badajoz en esta ocasión.

Entra el extremo cigarrero por Iker Losada, en principio sin una coartada física que lo sostenga. El mediapunta de Catoira estaba disponible, pero ya sabe desde principios de verano que no cuenta, debido a que tiene por delante competencia de nivel y muy alta también numéricamente hablando (Isco Alarcón, Pablo Fornals, Giovani Lo Celso... a la que podrían añadirse Nelson Deossa, Dani Ceballos y hasta Rodrigo Riquelme), aunque prefirió quedarse al menos hasta enero siendo un claro descarte. Manuel Pellegrini no ha querido la mayor parte de los partidos dejarlo fuera, aunque esta vez sí ha sucedido.

Bajas obligadas son las de Aitor Ruibal y Diego Llorente. A ambos se les espera a la vuelta de largo parón de selecciones de tres semanas que se avecina, que ayudará a consolidar la recuperación del polivalente carrilero catalán de la operación del menisco externo de la rodilla derecha a la que se sometió a mediados de mayo, una vez amarrada la clasificación para la Champions League, y de la que no ha tenido afortunadamente recaídas ni daños colaterales. Por su parte, el central madrileño se fracturó los huesos propios de la nariz en un choque fortuito con Marc Roca ante el Real Madrid y podría actuar con una máscara facial, si bien arrastra molestias musculares y descansará.

La convocatoria verdiblanca de 24 jugadores para visitar Riazor

La lista completa de 24 jugadores que ha elaborado Manuel Pellegrini para visitar este domingo al RC Deportivo de La Coruña es la compuesta por: los porteros Álvaro Valles, Diego Conde y Manu González; los defensas Héctor Bellerín, Ángel Ortiz, Marc Bartra, Natan de Souza, Valentín Gómez, Junior Firpo y Fran García; los centrocampistas Facundo Bernal, Marc Roca, Pablo Fornals, Dani Ceballos, Nelson Deossa, Álvaro Fidalgo, Antony Matheus dos Santos, José Antonio Morante, Isco Alarcón, Giovani Lo Celso, Rodrigo Riquelme y Ez Abde; así como los delanteros Troy Parrott y 'Cucho' Hernández.