Pellegrini, contento con el 'fichaje' del Deossa FC y paciente con Antony

El preparador chileno era el gran valedor del centrocampista colombiano, sabedor de que, por su polivalencia, podía ser muy útil para el equipo si cambiaba su actitud

Manuel Pellegrini compareció en rueda de prensa antes de que el Real Betis se enfrente al Deportivo de A Coruña, último encuentro antes del primer parón de selecciones de la temporada. Uno de los nombres propios en sala de prensa fue Nelson Deossa, que no sólo se ha quedado en el equipo, sino que está rindiendo a un nivel muy por encima del demostrado el curso pasado. El chileno era el primer interesado en contar con el colombiano, llegando a ser por momentos uno de los pocos que confiaba en que podía rendir a buen nivel. Ahora Deossa le está devolviendo la confianza con un buen rendimiento y, sobre todo, con un cambio de actitud que le hace tener un rol importante.

Y es que Deossa, "por sus condiciones, puede jugar en varias posiciones, tiene posesión, desplazamiento largo, ida y vuelta, remate..." lo tenía todo para ser trascendental en el equipo, pero ha sido "muy importante el convencimiento de él de que por el camino que iba no iba a entrar en el funcionamiento colectivo del equipo. Ha entendido que esto no era el Deossa FC que él quería el año pasado", explicó Pellegrini. Se trata de un cambio que no se limita al inicio de curso. "No es sólo en estos primeros partidos, sino que está viniendo así durante la pretemporada. Es el jugador que queremos por las condiciones que tiene y que ojalá mantenga este rendimiento".

Lo cierto es que a Deossa también le ha venido bien juntarse con Abde y Antony, dos jugadores que no son capitanes, pero que sí son capitales dentro del terreno de juego. El buen rollo entre los tres coincide con la mejora de rendimiento del colombiano, aunque en el caso del brasileño no llega a ser al contrario, pero tampoco tiene los números del año pasado.

Pellegrini fue preguntado por el rendimiento del brasileño, al que le está faltando estar más acertado en los últimos encuentros, y no sólo de cara a portería. Antony, eso sí, cuenta con el apoyo y la confianza del chileno. "Lo veo muy bien, está haciendo partidos muy completos. Está produciendo una cantidad de jugadas ofensivas, en el uno contra uno, en la aparición en los espacios... Le ha faltado precisión para convertir las ocasiones que ha tenido. Pero está muchísimo mejor que en los últimos meses de la última temporada por la pubalgia que tuvo. Irá convirtiendo esas ocasiones con el avance de la temporada".

Por último, Pellegrini también se refirió a Abde y destacó su movimiento ofensivo para anotar el tanto de la victoria en el último partido ante el Getafe. "La temporada pasada ya mejoró bastante las definiciones. Puede seguir dando muchísimo más y él sabe de este margen de mejora. Estuvo muy bien frenándose para esperar al balón; lo trabajamos con los delanteros. Y también estuvo muy bien Troy Parrott con ese pase atrás entre el portero y los defensores", terminó diciendo el chileno sobre el extremo marroquí.