Alineaciones Sevilla - Barcelona: alineación probable del Sevilla FC y del FC Barcelona en la jornada 7 de LaLiga EA Sports

El arrollador líder de LaLiga EA Sports vuelve al Sánchez-Pizjuán poco menos de un año después de ser goleado por el entonces equipo de Matías Almeyda para afrontar un duelo con previsibles rotaciones, entre las opcionales y las obligadas

El estadio Ramón Sánchez-Pizjuán acoge en la noche de este sábado un auténtico partidazo que además se convierte en el enfrentamiento número 100 entre el Sevilla FC y el FC Barcelona. Más allá de ser dos grandes de España y de Europa, los nervionenses llegan a esta cita en el mejor momento en los últimos tres años: cuarto, con 13 puntos de 15 y empatado en zona Champions con el Atlético de Madrid. Los culés, por su parte, regresan a un feudo en el que el curso pasado encajaron un contundente 4-1 pero dan miedo: líderes, con plenos de 18 puntos y con 28 goles a favor en sólo seis jornadas.

El once del Sevilla: pendientes de Kike Salas

"Hay un jugador que puede que sea titular o que ni siquiera esté en el banquillo", ha explicado Luis García Plaza en su rueda de prensa de este viernes. No desveló el nombre, pero cabe deducir que se trata de Kike Salas. El central sevillista sufrió un fuerte golpe en la rodilla en el choque ante el Deportivo que le impidió ejercitarse el jueves y que le ha obligado a trabajar sólo de manera parcial -con un vendaje en la zona afectada- en la segunda y última sesión. El '4' ha entrado en la lista e intentará jugar. Si no lo logra, habrá que hacer bailar a las piezas.

También están en la convocatoria Marcao y el canterano Iker Muñoz, pero la vía principal si Kike Salas no está sería Arouna Sangante. A priori, también llega justo tras sufrir un esguince de tobillo; pero el entrenador ha asegurado que "está para jugar e incluso para ser titular". La otra opción, factible en caso de que García Plaza quiera rotar, sería mover a Juan Iglesias al eje de la zaga para darle la titularidad a José Ángel Carmona en la derecha. La izquierda es cosa de Gabriel Suazo y cuesta pensar en un centro del campo en el que no estén Agoumé y Fofana; probablemente junto con Kochorashvili en lugar de Guridi.

Lo mismo pasa con la posición de extremo. Miguel Sierra está que se sale y la entrada de Félix Correia -ágil para arriba y comprometido corriendo hacia atrás- ha dado mucho equilibrio. Chidera Ejuke y Peque piden una oportunidad, pero Alfon González sigue sin estar al cien por cien y Rubén Vargas volverá a verlo desde la grada. Así, se espera un once con mínimos retoques. Uno de ellos estará en la delantera. La lesión de Lucas Stassin y el miedo que da el Barça cuando se hace con la pelota invitan a pensar que el 1-4-2-3-1 (o 1-4-3-3 en su defecto) se impondrá sobre el 1-4-4-2. Ahí, Robbie Ure parte con teórica ventaja sobre Isaac Romero para ser el '9'.

El once del Barcelona: la gran duda está en la portería

Hansi Flick no podrá contar con su portero titular, Joan Garcia, que sufrió una leve lesión de rodilla ante el Racing de Santander y también se ha quedado fuera de la lista de Luis de la Fuente para la UEFA Nations League. El técnico del Barcelona no ha aclarado si escogerá a Wojciech Szczesny, desacertado cuando salió en frío ante los cántabros, o a Dominik Livakovic. Al margen de eso, se da por hecho que el alemán completará el ciclo de rotaciones que ya ha venido haciendo de manera muy calculada en los dos partidos anteriores.

Así, en defensa volverán Pau Cubarsí y Xavi Espart después de descansar el miércoles, con Jules Kounde o Eric García. O incluso ambos. De la posición del campeón del mundo dependerá también la titularidad de Christensen para quien descanse esta vez sea Gerard Martin. En la medular también volverá Fermín López, ausente ante el Racing. Dani Olmo sería el sacrificado, con Rodri, Pedri y Marc Bernal pugnando por dos plazas y con dos piezas intocables: Lamine Yamal y Raphinha. Gordon, Adeyemi e incluso Gabriel Jesús optarían a ocupar la tercera plaza en la tripleta de arriba.

Alineaciones probables en el Sevilla - Barça de LaLiga

Sevilla FC: Vlachodimos; Juan Iglesias, Sangante, Castrín, Suazo; Agoumé, Fofana, Kochorashvili; Miguel Sierra, Félix Correia y Robbie Ure.

FC Barcelona: Szczęsny; Koundé, Cubarsí, Eric Garcia, Xavi Espart; Rodri, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Raphinha y Gordon.