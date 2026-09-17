Las lesiones de Lucas Stassin y Kike Salas deslucen el estado de alegría decretado en el Sevilla

El delantero belga está descartado ante el FC Barcelona y no podrá repetir convocatoria con Bélgica; mientras que el central canterano se ha reservado este jueves y tampoco se podrá ejercitar este viernes, a sólo 24 horas de recibir al líder de LaLiga en el Ramón Sánchez-Pizjuán

En la tarde de este jueves, Lucas Stassin se ha lesionado y ha estropeado un poquito la alegría desatada en torno a este Sevilla FC que había comenzado LaLiga EA Sports 2026/2027 como hacía mucho tiempo: con 13 puntos de 18 posibles y prácticamente sin grandes contratiempos físicos, más allá del problema de tobillo que sufrió Arouna Sangante coincidiendo con su expulsión en Cornellà y los interminables problemas físicos de Rubén Vargas o Marcao Teixeira. Para colmo, Kike Salas también volvió de Galicia muy tocado y tiene difícil jugar contra el FC Barcelona.

Stassin sufre una lesión muscular y es baja segura para el Sevilla - Barcelona

Nadie diría que el delantero belga se lesionó en el choque de este pasado miércoles ante el RC Deportivo de La Coruña, ya que lo último que hizo antes de ser sustituido por Isaac Romero en el minuto 76 fue soltar un derechazo a la media vuelta que a punto estuvo de sorprender a Leo Román. Stassin cuajó una gran actuación, con mención especial para el regate en el que dejó por los suelos a Jose María Giménez antes de soltar un zapatazo que el meta local desvió con apuros generando un rechace que Miguel Sierra convirtió en tres puntos (0-1).

Después de su notable despliegue físico y su concienzuda labor en la presión alta, Stassin notó unas molestias que en frío fueron en aumento y las pruebas médicas a las que fue sometido a su regreso a Sevilla han confirmado que sufre una dolencia que todo apunta a que le dejarán fuera para el mediático encuentro del próximo sábado ante el FC Barcelona y le ponen muy difícil repetir experiencia con la selección de Bélgica en este largo parón en el que se jugarán las tres o cuatro primeras jornadas de la UEFA Nations League.

El parte médico de Lucas Stassin: lesión miofascial en el aductor largo

"El jugador del Sevilla FC Lucas Stassin sufrió una lesión en el partido frente al RC Deportivo de A Coruña, tal y como informan los servicios médicos del club. El delantero belga sufre una lesión miofascial en el aductor largo de la pierna derecha y queda pendiente de evolución", ha explicado el club nervionense sin mojarse sobre unos plazos estimados que en cualquier caso se irán hasta después del parón.

Kike Salas, entre algodones por una contusión, será duda hasta última hora

Además, los medios del Sevilla FC han informado de que Kike Salas tampoco se ha entrenado este jueves, en la vuelta al trabajo del equipo blanquirrojo para comenzar a preparar el duelo ante el Barça en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El motivo es una fuerte contusión por un golpe que se llevó en un lance del juego durante el partido en Riazor. Este viernes realizará trabajo específico en solitario y, si llega para el partido del sábado, lo hará muy justo.

Con Arouna Sangante recuperándose aún de su esguince de tobillo y con Marcao Teixeira muy lejos del ritmo de competición del resto de sus compañeros tras pasar todo el verano lejos del grupo -a Fábio Cardoso ni se le cuenta como opción-, una baja de Kike Salas dejaría a Luis García Plaza con el polivalente Juan Iglesias y con Iker Muñoz como únicos acompañantes para Andrés Castrín en el eje de la zaga sevillista.