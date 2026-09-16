Goldman Sachs, en Sevilla para impulsar la venta del club: última hora y la nueva oferta rechazada

Semana de reuniones en Nervión, donde se avanza con el banco inversor americano en la elaboración de la 'short list' para la compraventa del Sevilla FC; los emisarios de Goldman Sachs se han dejado ver por la capital hispalense y el Sánchez-Pizjuán

Los accionistas del Sevilla FC han puesto la venta del club en manos de Goldman Sachs, una información que avanzó ESTADIO Deportivo el pasado 31 de julio. El objetivo no era otro que alejar el proceso de venta del ruido mediático de la capital hispalense, amén de poner el negocio en manos del mayor banco inversor estadounidense y su prestigiosa cartera de clientes.

Pese a ello, los principales tenedores del club no están consiguiendo del todo lo marcado, siguiendo el runrún sobre el futuro de la entidad. Todo ello, a pesar de que los resultados deportivos de este inicio de temporada estén siendo más positivos de lo esperado y los ánimos, por tanto, estén menos crispados entre el sevillismo.

Sin embargo, el ruido en torno al Sevilla FC sigue existiendo. Riverside, la oferta del exconsejero Jordi Marín… El proceso de venta del club se está alargando mucho más de lo esperado y el desgaste, tras dos años, ha comenzado a hacer mella entre los grandes accionistas. Prueba de ello son las salidas del consejo de administración del vicepresidente segundo Fernando Carrión y de Carolina Alés.

De hecho, tal y como ha podido conocer ESTADIO Deportivo, el pasado lunes se produjo una reunión entre los principales accionistas del Sevilla FC en la que saltaron chispas y se pusieron muchas cosas sobre la mesa. Entre ellas, algún que otro reproche y la posibilidad de prescindir de alguno de los asesores que vienen liderando la venta. Una cita tensa y necesaria que sirvió para limpiar las crispaciones originadas tras la frustrada venta a Sergio Ramos y seguir avanzando hacia el objetivo común: vender el Sevilla FC cuanto antes y al mejor inversor.

Goldman Sachs, de visita en Sevilla

También ha podido conocer ESTADIO Deportivo que la reunión de este pasado lunes no fue ni será la única que se lleve a cabo esta semana, que será especialmente movida. Tanto, que la misma sirvió como antesala para lo que se está produciendo en estos días, que no es otra cosa que la visita de Goldman Sachs a Sevilla para reunirse con los accionistas blanquirrojos y tratar cara a cara la venta de la entidad.

La expedición de Goldman Sachs, formada por un nutrido grupo de americanos que cumplen con el estereotipo de estadounidenses no ha pasado inadvertido, habiéndose dejado ver ya por el Sánchez-Pizjuán y siendo cazados por la ciudad de Sevilla en compañía de Alberto Pérez Solano, secretario del consejo de administración del Sevilla FC y asesor de los accionistas en la venta en nombre de MA Abogados.

La redacción de ESTADIO Deportivo ha podido confirmar que serán varias las reuniones que Goldman Sachs mantendrá con los accionistas del Sevilla FC y que también hará lo propio con rectores del Real Betis Balompié en relación a la financiación de la obra del nuevo estadio Benito Villamarín.

Goldman Sachs, sin ofertas en firme aún y ultimando la ‘short list’

Pese a la visita de Goldman Sachs a Sevilla, cabe destacar que el banco inversor, que desde agosto actúa como ‘arranger’ de la compraventa del club y que, además, es el principal acreedor de la entidad con su préstamo, no dispone a día de hoy de ninguna oferta en firme. Como en España, en Estados Unidos el mes de agosto es inhábil y esta nueva etapa de la venta del Sevilla FC, liderada por Goldman Sachs, se encuentra en un momento aún incipiente.

Pese a ello, son muchos los posibles inversores interesados con los que el citado banco estadounidense se está alineando en estos momentos, algunos de ellos muy relevantes. De ahí que confíen poder tener elaborada una ‘short list’ para finales de octubre. Unas 20 posibles empresas que habrá que ir cribando hasta quedarse con unas tres con las que ir avanzando con mayor ahínco y celo. Es decir, que la venta va para largo y no será cuestión de semanas.

La venta del Sevilla FC, en manos de José Ignacio Navarro y García Plaza

Con la parte financiera y económica adecentada -el Sevilla FC presenta una deuda neta de 60 millones de euros-, el futuro de la venta del club recae ahora en lo deportivo. De cuál sea la situación clasificatoria del Sevilla FC en enero y a final de temporada dependerá en gran medida el éxito de la compraventa.

El inicio de temporada sevillista -10 puntos de 15 posibles- ha llenado de optimismo al sevillismo, aunque no tanto al consejo de administración del club, que es bastante más realista y que sabe que la plantilla da para lo que da y que en algún momento vendrán mal dadas.

Con un plantel elaborado para tratar de sufrir menos que en las temporadas anteriores, cuando el Sevilla FC se ha librado por un punto, que los de Nervión estén por encima de los cinco o seis últimos puestos dependerá en gran medida de García Plaza. Con una situación clasificatoria así, será imposible vender al club en enero y tocaría esperar de nuevo a verano, una vez finalizada la temporada. Si descendiera a Segunda sería completamente imposible venderlo; al menos en los términos que se pretenden ahora mismo.

Goldman Sachs potencia el sistema de subastas

El objetivo marcado por Goldman Sachs y los grandes accionistas del Sevilla FC es vender el club a 3.500 euros por acción. Una propuesta que está enfocada al mercado americano y que contempla una ampliación de capital que sigue siendo necesaria. Pese a ello, lógicamente, será la oferta y la demanda quien acabe fijando el precio.

Para ello, desde Nueva York se está incentivando en cierta manera un sistema de subastas, buscando el mayor postor.

Riverside sigue al acecho del Sevilla FC

También ha podido conocer ESTADIO Deportivo que entre los interesados que maneja actualmente Goldman Sachs se encuentra Riverside (RMG), inversores que ya negociaron con los accionistas hasta en tres ocasiones distintas y que acabaron descartando por falta de credibilidad.

Pese a ello, desde Riverside seguirían sin acabar de darle forma a su propuesta, que actualmente rondaría los 2.800 euros por título para los accionistas, una vez restados otros aspectos. Nada que ver con la oferta desvelada por la propia RMG en su día. Una relación que, salvo sorpresa, no acabará a llegar a buen puerto de nuevo y que, a buen seguro, volverá a dar dolor de cabeza al Sevilla FC; al menos mediáticamente.

La del exconsejero Jordi Marín, la última oferta rechazada por el Sevilla FC

Al margen de Riverside, la última ofrta de compra recibida por los accionistas del Sevilla FC ha sido la del exconsejero Jordi Marín, adelantada con Cope. Una propuesta que, tal y como ha podido confirmar ESTADIO Deportivo, fue rechaza en menos de 24 horas al ser considerada de derribo.

Tal y como ha podido conocer la redacción de este diario, el exconsejero, a través de la sociedad Mondo Sport Capital SL, realizó a Goldman Sachs una propuesta de compra del 51% del capital a razón de unos 2.300 euros por acción, y sin ampliación de capital. Oferta que fue comunicada de inmediata por el banco a los accionistas y que estos rechazaron ‘ipso facto’.

Sergio Ramos se desmarca de la última oferta por el Sevilla FC

La filtración del interés Jordi Marín en hacerse con el Sevilla FC hace unos días vino acompañada de la sombra de que Sergio Ramos estuviera detrás, actuando el exconsejero como testaferro del camero. Una información que las diferentes partes rechazan a ESTADIO Deportivo.

Desde el consejo recelan ante este diario a respaldar esa información, asegurando las fuentes consultada que Marín insistió mucho en su momento en que fuera escuchada la propuesta de Ramos y Five Eleven Capital, pero que no pueden asegurar que sea testaferro del exfutbolista. Un detalle que también rechaza desde Mondo Sport Capital, donde aseguran a ED que varios consejeros del Sevilla FC conocían desde mucho antes de que apareciera Sergio Ramos el interés de Jordi Marín y que venía dándole forma a la oferta que acabó materializando hace unas tres semanas.

Desmentidos al que se une, quizá, el más interesante y procedente desde el entorno del propio Sergio Ramos, donde aseguran a este diario que ni él ni su hermano René tienen nada que ver con el interés de Mondo Sport Capital en el Sevilla.