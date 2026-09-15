Antonio Hidalgo pone el parche y señala dos agravios con el Sevilla: menos descanso y "un jugador de otro nivel"

El ex técnico del Sevilla Atlético tiene a los herculinos en séptima posición, gracias a un Aubameyang en estado de gracia, pero avisa a navegantes antes de recibir a la otra revelación de LaLiga 26/27, que cuenta en sus filas con un fichaje que, a su juicio, marca la diferencia

"El Sevilla FC ha empezado en gran estado de forma, rindiendo a un gran nivel y generando mucho estrés a todos los rivales. Es un equipo con intensidad que practica una presión muy alta. Todo ello gracias al gran trabajo de su entrenador, que imprime un patrón de juego muy marcado", apuntaba este martes en la rueda de prensa previa el entrenador de la otra gran revelación de este arranque de curso en LaLiga EA Sports 26/27, un Antonio Hidalgo para el que, en cierta forma, el que medirá al RC Deportivo de La Coruña y el cuadro blanquirrojo en Riazor este miércoles 16 de septiembre a partir de las siete de la tarde es un encuentro especial por diferentes razones.

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"Conozco perfectamente la casa, porque estuve un año en Sevilla Atlético. Mis padres son sevillanos y en el club nos trataron fenomenal, por lo que me alegro de que le vayan tan bien las cosas. Además, sé el gen competitivo que tiene el club y que cada vez se ve más en el equipo", recuerda el de Canovelles, que sí señaló dos agravios que, a su juicio, confieren a los suyos una desventaja a la hora de recibir a los nervionenses. Empezando por el menor descanso antes de un larguísimo parón de selecciones de tres semanas. Y es que el cuadro gallego empató a uno en el Coliseum ante el Getafe CF en la tarde-noche del domingo, mientras que su oponente vencía al Valencia CF el viernes.

"Si tienes cinco días, no hay problema para recuperar. Si tienes tres... ya entonces sí. Es complicado una jornada intersemanal tan pronto con jugadores que han estado fuera de la pretemporada, como ocurre en nuestro caso, por lo que habrá que ajustar piezas", desvela el míster deportivista, quien ve a dos fijos el curso pasado y claves para el ascenso, los atacantes Yeremay Hernández y David Mella, "preparados ya los dos para ser titulares" si fuera necesario: "Veremos cómo va recuperando la gente. Como digo, en tres días y con la pretemporada hace tan poco tiempo, no es fácil, pero bueno".

Gijselhart, con pie y medio fuera

"Teun (Gijselhart) ya ayer no se entrenó con el grupo y hoy no estuvo aquí. Tiene permiso del club para salir en una cesión. Veremos. Somos un gran número de jugadores en la plantilla. Fuimos muy claros con él".

Youssouf Fofana

"Es muy poderoso, es un jugador de primer nivel, de otro nivel, que les da esa diferencia y esa presencia en el centro del campo. No es el único. Tienen canteranos con un plus de identidad. Hay que estar muy ajustados con y sin balón".