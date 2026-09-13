Getafe 1-1 Deportivo: Aubameyang no se detiene y salva un punto

El delantero gabonés firmó su quinto tanto en LaLiga para igualar el gol inicia de Ramón Terrats y mantiene al conjunto coruñés invicto después de cinco jornadas

Cinco partidos, cinco goles. El rendimiento que está ofreciendo Pierre-Emerick Aubameyang en el Deportivo de La Coruña ni los más optimistas lo esperaban. A sus 37 años, el delantero gabonés está firmando un espectacular regreso a LaLiga para confirmar que el cuadro gallego ha vuelto a la elite con todas las de la ley. Gracias a su tanto en el Coliseum, el equipo dirigido por Antonio Hidalgo rescató un punto y sigue invicto (dos victorias y tres empates), igualando el tanto de Ramón Terrats que había adelantado a un Getafe que no acaba de arrancar (5 puntos de 15 posibles).

El conjunto gallego aterrizó en el Coliseum con la sensación de ser un equipo al que casi todo le sale bien. Había ganado sus dos últimos partidos y Antonio Hidalgo, como retoque respecto al choque ante el Villarreal, introdujo a Marc Casadó por primera vez en el once con Riki como sacrificado. Buscaba la tercera victoria consecutiva para consolidar su condición de equipo revelación.

Igualdad en el primer tiempo y sin goles al descanso

El Getafe habitaba una realidad bastante menos confortable, con bajas y un banquillo poblado de canteranos. Pero los equipos de Bordalás suelen encontrar refugio en la dificultad y el Getafe salió con el vigor habitual. Durante media hora, el partido perteneció al conjunto azulón. Empujó al Deportivo hacia Leo Román y encontró repetidamente a Iván Azón, que vio anulado un gol a los dos minutos por fuera de juego y después dejó escapar varias situaciones prometedoras por una pausa de más o una decisión de menos.

Además, Ünal disparó por encima del larguero y Satriano probó las manos del portero deportivista. Pero el dominio azulón no encontró premio y la pausa de hidratación alteró el paisaje. Hidalgo reunió a sus jugadores, corrigió distancias y el Deportivo encontró entonces sus mejores ocasiones, casi siempre con Quagliata como último ejecutor. El italiano conectó una volea dentro del área que se marchó por encima del larguero y después obligó a intervenir a Soria con un zurdazo cruzado. Mario Soriano completó el carrusel tras recibir un magnífico pase de Luismi Cruz, pero volvió a encontrarse con el guardameta azulón. Al final, el descanso certificó el equilibrio: 0-0 después de una primera parte dividida entre el dominio inicial del Getafe y la reacción final del Deportivo.

Mario Martín la mandó al larguero y Terrats firmó un gran gol

La reanudación devolvió el choque al inicio, con el Getafe dominador y el Deportivo atrás aguantando las acometidas de los hombres de Bordalás. La más gorda acabó con un remate de Mario Martín contra el larguero: córner lanzado por Mojica al segundo palo, Gudelj de cabeza hacia atrás y el canterano del Real Madrid al travesaño.

Entonces, apareció Terrats. Un robo de Djené se convirtió en una aventura personal del centrocampista. Arrancó desde su propio campo, atravesó la divisoria y dejó atrás a los dos mediocentros del Deportivo. Cuando llegó a la frontal se apoyó en Azón, que entendió la acción, protegió la pelota y esperó el instante preciso para devolvérsela. Terrats, después de una carrera que había partido el campo en dos, completó la obra con el 1-0.

Aubameyang, a la red en su única ocasión

Pero el Getafe, esta temporada, se ha acostumbrado a conceder situaciones cuando domina el marcador. Pierde oxígeno. Dio un paso atrás, apareció Yeremay con un gran centro desde el costado derecho y Aubameyang, en su única gran ocasión, dio en la diana con un cabezazo. Fin de la historia. El Deportivo se mantiene invicto y sus rivales con cinco puntos que seguro que parecen insuficientes a su entrenador.

Ficha técnica:

Getafe: Soria; Boselli (Sazonov, min. 84), Djené, Gudelj, Mojica; Mangala, Terrats (Joselu, min. 84), Mario Martín, Satriano (Davinchi, min. 89); Iván Azón (Francho, min. 76) y Ünal.

Deportivo: Leo Román; Ximo Navarro, Noubi, Giménez, Quagliata; Luismi Cruz (Yeremay, min. 71), Mario Soriano, Amatucci, Marc Casadó (Adama, min. 62); Nsongo Bil (Zakaria, min. 78) y Aubameyang.

Goles: 1-0, min.66: Terrats; 1-1, min.78: Aubameyang.

Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea (Comité Vasco). Mostró cartulina amarilla a Iván Azón (m. 26), Enes Ünal (min. 42) y Mario Martín (min. 96) por parte local, y a Noubi (min. 27) por parte visitante.