Tebas avisa del nuevo Dépor: "Tiene proyección para convertirse en uno de los grandes"

Javier Tebas se rinde al regreso del Deportivo a Primera. El presidente de LaLiga destaca la gestión del club coruñés, su sostenibilidad económica y su impacto en la competición: "Es para pellizcarse ver dónde está el Dépor"

El regreso del Deportivo a Primera no está pasando desapercibido. Ni siquiera para Javier Tebas. El presidente de LaLiga ha puesto al conjunto coruñés como ejemplo de gestión después de un ascenso que el club ha acompañado con una fuerte apuesta deportiva y un inicio de temporada que ha sorprendido a propios y extraños. Tebas no escatimó en elogios durante un acto en el que se presentó la renovación del patrocinio de LaLiga con Luckia hasta 2029. Preguntado por el momento que atraviesa el Deportivo, el presidente de la patronal fue contundente: "Se ha hecho un trabajo excepcional".

Para Tebas, una de las claves está en el entorno que ha conseguido construir el club. El dirigente considera que el Dépor cuenta con las condiciones necesarias para volver a ocupar un lugar importante dentro del fútbol español. "Tiene una clara proyección de convertirse en uno de los grandes clubes de España. Está en una posición y con una sostenibilidad económica de primer nivel", aseguró.

Un ascendido que ha sorprendido a Tebas

El impacto del Deportivo es todavía mayor si se compara con otros equipos que han conseguido recientemente el ascenso. Tebas reconoció que no recuerda un caso similar en los últimos años.

Preguntado directamente por si había visto a otro recién ascendido irrumpir en Primera con la fuerza con la que lo está haciendo el Deportivo, respondió con un rotundo “No. Desde una posición más de fuera, es para pellizcarse ver dónde está el Dépor", explicó. La valoración del presidente de LaLiga no se limita al terreno de juego. El mercado realizado por el club y su situación económica también han llamado su atención. De hecho, este jueves se conocerán los límites salariales de los 20 equipos de Primera, con la previsión de que el Deportivo supere los 50 millones de euros.

Un límite salarial que refleja su crecimiento

Tebas quiso dejar claro que la capacidad de gasto del Deportivo no responde a una excepción ni a una situación fuera de control. Todo lo contrario. "Todo está encajado", afirmó el presidente de LaLiga, antes de explicar que las incorporaciones realizadas por el club tuvieron que ajustarse a los parámetros establecidos por la competición.

El dirigente considera que el Deportivo lleva años preparando su regreso a la máxima categoría y que ahora está recogiendo los frutos de ese trabajo. "Si no, no se hubieran autorizado ciertas incorporaciones. El Deportivo viene con un proceso de hace ya años que está preparado para estar en la máxima categoría", señaló. En ese crecimiento entran en juego diferentes fuentes de ingresos: los derechos audiovisuales, la venta de entradas, la masa social, los patrocinios y la capacidad económica del máximo accionista.

Escotet, una figura clave

Tebas también destacó el papel de Juan Carlos Escotet, presidente del Deportivo y máximo accionista de Abanca, en el proyecto blanquiazul. "Es un hombre muy implicado en el Deportivo. Ha elegido en el día a día muy buenos ejecutivos. Y con visión de futuro. Él sigue pensando a largo plazo", explicó.

Esa visión no se queda únicamente en conseguir la permanencia. El objetivo que se ha marcado el Deportivo pasa por recuperar progresivamente la dimensión que tuvo en otras épocas y volver algún día a competir en Europa. Tebas considera que plantearse ese objetivo es legítimo. "Como objetivo me parece perfecto que se lo plantee. Ojalá lo consigan a corto plazo", afirmó.

El Dépor también es importante para LaLiga

El regreso del conjunto coruñés tiene además una dimensión que va más allá de la clasificación. Tebas recordó que el Deportivo es uno de los clubes históricos del fútbol español y destacó el sentimiento que existe alrededor de la entidad. "Es un histórico. Es muy querido en España, en muchas partes del mundo, con mucha pertenencia de sus aficionados. Es un club que merece estar en la categoría que está", señaló.

Y la recuperación del Deportivo permite recuperar también una de las grandes rivalidades del fútbol gallego: O Noso Derbi contra el Celta. Para LaLiga, los derbis regionales son una herramienta importante para potenciar la competición tanto dentro como fuera de España. Tebas considera que este tipo de enfrentamientos son "muy importantes" y especialmente atractivos para proyectar el campeonato internacionalmente. En el caso del Deportivo y el Celta, además, existe un vínculo especial con Sudamérica por la presencia de una amplia comunidad gallega.