Massimo Benassi: "Autocrítica siempre hacemos. El responsable de todo soy yo, yo asumo las responsabilidades"

El consejero delegado del Deportivo, Massimo Benassi, ha repasado la situación económica y deportiva del club tras el mercado. Destaca una plantilla "muy compensada", confirma margen para enero y fija en 45 puntos el objetivo para asegurar la permanencia en Primera

El Deportivo de A Coruña comenta sobre su regreso a primera con una idea clara: la permanencia es el objetivo prioritario. Así lo ha dejado claro ayer martes Massimo Benassi, consejero delegado del conjunto coruñés, que ha repasado la situación económica y deportiva del club y ha valorado la plantilla confeccionada durante el mercado de fichajes.

Benassi ha explicado que el Deportivo trabaja habitualmente por debajo del límite salarial establecido por LaLiga, una cuestión que considera especialmente exigente en la máxima categoría. Según sus cálculos, el límite del conjunto blanquiazul se sitúa actualmente algo por encima de los 38 millones de euros, una cifra en la que no solo se contempla el primer equipo masculino. "En el límite salarial está incluido no solo el primer equipo, también el femenino y el filial, además de las comisiones y las amortizaciones", ha señalado el dirigente deportivista.

Una plantilla con dos jugadores por puesto

El consejero delegado se ha mostrado satisfecho con el resultado del mercado y considera que el Deportivo dispone de una plantilla equilibrada para afrontar el curso. "Hay dos jugadores por puesto y en algunas líneas más de dos", ha destacado. Con esto el CEO ha agradecido públicamente las facilidades ofrecidas por el Atlético de Madrid y el FC Barcelona para cerrar las incorporaciones de José María Giménez y Marc Casadó.

El responsable del club también ha dejado abierta la posibilidad de realizar algún movimiento durante el mercado de invierno, aunque considera que no existe una necesidad inmediata de acudir al mercado. "Tenemos margen para diciembre, pero insisto en que hay una plantilla muy compensada", ha afirmado.

La situación económica del club es uno de los pilares sobre los que se ha construido la planificación deportiva. Benassi ha recordado que el Deportivo no arrastra deuda y que las dos ampliaciones de capital realizadas han permitido afrontar las inversiones con mayor margen. "Al no tener deuda, y hacer dos ampliaciones de capital, nos ayuda para poder acometer fichajes y tener así un control económico programado desde 2023", ha explicado.

La intención, según ha detallado, es mantener esa línea en los próximos años. El club pretende continuar destinando recursos tanto a la plantilla como a sus instalaciones, pero siempre evitando asumir riesgos económicos. "Siempre invertiremos tanto en instalaciones como en el plano deportivo. Quizás si vamos menos al mercado es porque los de casa están saliendo bien, y eso es bueno para nosotros. Siempre lo haremos sin riesgo", ha defendido.

El objetivo: 45 puntos

Pese a la ilusión generada por el regreso a Primera División, Benassi ha querido poner los pies en el suelo. El dirigente no quiere que el club pierda de vista el punto de partida y ha fijado una cifra concreta para conseguir la permanencia.

"Necesitamos 37 puntos más porque ocho ya los tenemos", ha indicado. El objetivo pasa por alcanzar los 45 puntos, tomando como referencia la situación de equipos como el Getafe y sumando progresivamente hasta alcanzar esa cifra. "No se nos van a olvidar los campos de Primera RFEF", ha recalcado Benassi, en un mensaje destinado a recordar la reciente trayectoria del Deportivo y la importancia de consolidarse de nuevo entre la élite.

"El deportivismo y el club juntos somos mucho más fuertes"

Otro de los asuntos abordados ha sido la relación entre el club y la afición, después de las diferencias surgidas en torno al regreso a Primera. Benassi ha asumido la responsabilidad por parte de la entidad y ha defendido que el conflicto social está ya encauzado. "Autocrítica siempre hacemos. El responsable de todo soy yo, yo asumo las responsabilidades", ha afirmado.

El consejero delegado ha reconocido que la situación generó malestar y considera que ni el club ni el deportivismo merecían vivir de esa manera el primer partido de regreso a la máxima categoría. El consejero delegado ha reconocido que la situación generó malestar y considera que ni el club ni el deportivismo merecían vivir de esa manera el primer partido de regreso a la máxima categoría. Su conclusión ha sido clara: "El deportivismo y el club juntos somos mucho más fuertes".

Yeremay, Mella y otros jugadores con mercado

Por último, Benassi ha revelado que el Deportivo ha recibido llamadas de otros clubes interesándose por algunos de sus futbolistas durante el verano. Entre los nombres mencionados aparecen Yeremay, Eddahchouri, Noubi y Mella. "Son jugadores que tienen mercado y recibimos varias llamadas por sus situaciones", ha reconocido.

El Deportivo, por tanto, cierra un mercado marcado por la tranquilidad económica, una plantilla que convence a la dirección y un objetivo que no admite demasiadas interpretaciones: sumar 37 puntos más para alcanzar los 45 y asegurar la permanencia en Primera.