La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 9 de septiembre de 2026

El inicio de una nueva edición de la Liga de Campeones, con especial atención al triunfo del Betis en Lille, principales protagonistas de la portada de ESTADIO Deportivo

La portada de ESTADIO Deportivo de este miércoles 9 de septiembre coloca el foco en el comienzo de una nueva edición de la Champions League, una fase de liga donde hay cinco equipos españoles. En la edición de hoy ponemos el foco en los partidos del martes, con especial atención al triunfo del Betis en Lille. Al margen de la Liga de Campeones, también destacamos el paso de La Vuelta ciclista por Sevilla.

Mete cabeza en la Champions

"El Real Betis, después de veintiún años sin jugar la Liga de Campeones, regresó a la máxima competición continental con una meritoria remontada en Francia, gracias a un doblete de Marc Bartra y un gol del irlandés Troy Parrott".

Los verdiblancos firmaron una noche histórica en el Stade Pierre-Mauroy. Dos décadas después de su única participación en la Champions League, el conjunto verdiblanco certificó su regreso a Europa con mayúsculas al remontar un 2-3 en el feudo del Lille. El equipo llegó a Francia con la urgencia de no fallar en su reestreno continental y respondió con carácter: Marc Bartra, con dos cabezazos providenciales, y Troy Parrott, que sigue enchufado desde su llegada, firmaron los goles que certifican el pase. Una victoria que corona el trabajo de varias temporadas y devuelve al Betis al lugar del que lleva alejado más de dos décadas.

Real Madrid 2-1 Inter: victoria entre pitos

Los goles de Kylian Mbappé y Fede Valverde dieron el triunfo al Real Madrid ante el Inter de Milán en la primera jornada de la Liga de Campeones, aunque el partido terminó con los pitos del Bernabéu por la incertidumbre del resultado y el juego mostrado por el equipo blanco. Tres puntos que saben a poco por las formas.

Cinco minutos condenan al Villarreal

El Villarreal arrancó su Champions con una derrota (3-2) en Alemania ante el Dortmund, en un partido que se decidió por el acierto y la contundencia en las áreas durante el tramo final. El conjunto amarillo dejó buenas sensaciones pero pagó caro sus desajustes defensivos.

La Vuelta 2026 llega a Sevilla

La Vuelta a España pone rumbo a la capital hispalense con una etapa de 189 kilómetros que arrancará en Dos Hermanas y recorrerá varios municipios sevillanos antes de concluir en el Paseo de Cristóbal Colón. Una jornada que promete gran ambiente en las calles de la ciudad.