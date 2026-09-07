La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 8 de septiembre de 2026

La vuelta del Betis a la Liga de Campeones de la mano de Manuel Pellegrini centra la portada de ESTADIO Deportivo para este martes 8 de septiembre

La portada de ESTADIO Deportivo de este martes 8 de septiembre coloca el foco en tres escenarios muy diferentes, pero unidos por el mismo hilo conductor: el fútbol español y la actualidad de LaLiga. El gran protagonista es el regreso del Betis a la máxima competición continental, la Chamoions, aunque Sevilla FC y el cierre de la jornada 5 en Primera división también ocupan un espacio destacado en una portada marcada por las consecuencias del mercado y por un campeonato doméstico que apenas comienza a coger velocidad.

Un Betis de Champions: 21 años después, vuelve la gran noche

El gran reclamo de la portada de este martes en ESTADIO Deportivo es, lógicamente, el debut del Real Betis en la Champions League. Han pasado 21 años desde su última participación y el conjunto verdiblanco regresa a la élite europea con la ilusión disparada después de su gran triunfo ante el Real Madrid.

La pregunta que lanza la portada —“¿Qué hay de nuevo, viejo?”— juega precisamente con ese regreso al escenario donde el Betis quiere comprobar hasta dónde ha llegado su evolución. El Lille de Davide Ancelotti será el primer obstáculo de un camino completamente nuevo y que exigirá al equipo de Manuel Pellegrini adaptarse rápidamente al ritmo de la máxima competición.

El técnico chileno prepara cambios puntuales respecto al equipo que se impuso al Real Madrid Madrid y todo apunta a un once competitivo, aunque Dani Ceballos no partiría de inicio. El Lille, por su parte, presenta argumentos suficientes para exigir la mejor versión verdiblanca, con Olivier Giroud como uno de sus nombres más reconocibles. La Champions vuelve al Benito Villamarín, pero esta vez el Betis no quiere limitarse a disfrutar de la experiencia: quiere competir.

Sevilla FC: Alfon se queda sin sitio en los planes de García Plaza

En Nervión, el escenario es muy distinto. La actualidad del Sevilla FC se centra en Alfon González, cuya situación se ha complicado notablemente después de regresar al Sevilla tras su cesión en el Villarreal. El atacante llegó a la plantilla como una incorporación llamada a aportar soluciones, pero el inicio de temporada y, especialmente, los movimientos realizados durante el mercado han cambiado por completo su escenario. García Plaza apenas está recurriendo a él y la competencia por los puestos ofensivos se ha multiplicado.

Alfon debe pelear ahora con futbolistas como Félix Correia, Rubén Vargas y Ejuke, además de un Julio Díaz que también ha encontrado minutos en esa zona. La situación es especialmente llamativa porque su regreso a Nervión se interpretó inicialmente como una oportunidad para consolidarse en el proyecto sevillista. El mercado se cerró, pero sus consecuencias empiezan ahora a dibujar una jerarquía en la plantilla. Y, de momento, Alfon parte claramente por detrás.

LaLiga: el Celta sigue sin ganar y Tebas pide normalidad para Ceuta y la Hypermotion

La otra gran ventana de la portada mira a LaLiga, con dos noticias que reflejan las diferentes preocupaciones que rodean al campeonato. El Celta sigue sin conocer la victoria después de cinco jornadas. El equipo de Claudio Giráldez volvió a empatar, esta vez ante el Getafe (1-1), en un encuentro en el que Starfelt encontró el gol, pero no pudo darle los tres puntos a los vigueses. El resultado deja al Celta todavía buscando ese primer triunfo que permita transformar sus buenas sensaciones en puntos. Mientras tanto, el campeonato continúa avanzando y cada empate empieza a tener un peso mayor en la clasificación.

Y en paralelo aparece Javier Tebas, protagonista por sus palabras sobre la situación de LaLiga y su preocupación ante determinados escenarios relativos a la situación vivida en Ceuta. El mensaje del presidente de la patronal es claro: toca trabajar para recuperar la normalidad y seguir consolidando una competición que encara una nueva temporada con muchos frentes abiertos.