30 aniversario

La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 7 de septiembre de 2026

PASEO TRUNFAL DEL BARÇA EN MESTALLAEl empate del Sevilla contra el Espanyol abre la portada de ESTADIO Deportivo de este lunes, con cabida también para la lista del Betis para la Champions, el paseo del Barça y el triunfo histórico de Antonelli

La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 7 de septiembre de 2026

La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 7 de septiembre de 2026.ED

Álvaro PalomoÁlvaro Palomo 1 min lecturaSin comentarios

La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 7 de septiembre de 2026:

ESPANYOL 1-1 SEVILLA: PUNTAZO AGRIDULCE

El Sevilla roza la hazaña en el RCDE Stadium tras adelantarse con gol del debutante Stassin pese a jugar en inferioridad por la injusta expulsión de Sangante, pero el Espanyol lo evita en el alargue sin restar nada de mérito a la notable actuación nervionense

CEBALLOS, SÍ; ABDE, NO

El utrerano entra en la lista para la Champions, al igual que Lo Celso y Diego Conde, pero Pellegrini decide no precipitarse con el internacional marroquí

PASEO TRIUNFAL DEL BARÇA EN MESTALLA

Los azulgranas ya son líderes en solitario tras golear al Valencia (0-5) con festival de Lamine Yamal

ANTONELLI HACE HISTORIA EN MONZA

El piloto italiano parte en el puesto 19º y logra la victoria con una espectacular remontada

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