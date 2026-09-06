RCD Espanyol 1-1 Sevilla FC: de nuevo protagonistas de la polémica arbitral

El Sevilla rescata un punto en el RCDE Stadium en un partido marcado por la polémica expulsión de Sangante. Los nervionenses, que se adelantaron con un tanto de Stassin pese a jugar con diez, vieron cómo el Espanyol igualaba la contienda en el descuento.

En el último partido dominical de la cuarta jornada de la competición doméstica, se presentaron pericos y nervionenses para volver a la senda de la victoria tras la derrota que cosecharon ambos la pasada temporada. El equipo de Manolo González y Monchi, quien se volvió a ver la cara con ‘su’ querido Sevilla, se plantaban en la cita con tres puntos, dos derrotas y una victoria. El Sevilla, con García Plaza a los mandos y una renovada plantilla por el cierre de mercado respecto a la jornada pasada, llegó al RDCE Stadium con seis puntos en la tabla, dos victorias y una derrota. El partido se lo llevo… .

Una primera mitad irrelevante

Luis García Plaza se presentó sobre el terreno de juego con hasta tres cambios en el once, respecto a la pasada jornada, con la partida titular de Sangante, Kochorashvili y Ejuke. Los primeros compases del partido fueron soporíferos para cualquier aficionado que se puso el partido para disfrutar del deporte rey tranquilo en su casa un domingo por la noche. Tanto Espanyol como Sevilla se mostraron muy planos y sin dar señales de aparente peligro sobre la portería rival. Quizás el Espanyol tenía más presencia en línea de tres cuartos con Dolan por una banda y con la otra muy poco vigilada por parte de Suazo. Sobre el minuto 25, Luis García Plaza cambió a Miguel Sierra y Ejuke de banda para tratar de agitar el partido, consiguiendo ver así un Sevilla más presente en ataque.

Sin mucho destacable y con el marcador tal cual comenzó, se fueron ambos equipos a los vestuarios tras unos primeros 45 minutos muy irrelevantes sobre el verde del RCDE Stadium. El Sevilla terminó con mejores sensaciones; incluso Miguel Sierra asustó, aunque no mucho, a Dimitrovic con un disparo lejano que terminó en las manos del serbio. Tras el primer periodo, el Sevilla tan solo sacó una noticia un tanto negativa, pues se fue cargado de cartulinas amarillas al vestuario, al igual que sucedió en el partido en San Mamés.

Una roja muy polémica

Sin cambios en ninguno de los dos conjuntos dio comienzo Miguel Sesma a la segunda mitad. Dos caras nuevas introdujo Luis García Plaza para hacer daño en las imprecisiones del Espanyol durante los primeros minutos del segundo periodo. Para dentro Stassin y Fofana por dos de los jugadores que ya tenían amarilla. Luis García Plaza no se la quiso jugar. Sin embargo, todo lo que quiso prevenir el técnico madrileño se le volvió en su contra con una acción muy polémica de Sangante que vio la roja directa. Tras un tackle siendo último jugador, el colegiado le mostró la roja mientras Luis García Plaza no daba crédito desde el banquillo.

Rápidamente aprovechó la superioridad y se vio por instantes adelantado en el marcador tras un tanto de Omar El Hilali que fue anulado por fuera de juego de Marcos Fernández al interferir en el campo visual de Castrín, último jugador. El Sevilla replicó rápidamente con una ocasión muy clara de Stassin que pudo ser el 0-1, Dmitrovic atajó son problema. Sin embargo, a la segunda no falló el belga. Poco podía aprovechar el Sevilla en el partido con un jugador menos, entre ello los saques de banda colgados al área. Una acción mal defendida por los locales derivó en el primer tanto de Stassin como sevillista. El Espanyol se volcó en los 9 minutos de descuento y, a falta de 2' para el pitido final, Marcos Fernández empató la contienda para el definitivo reparto de puntos.

Ficha Técnica

RCD Espanyol: Dmitrovic; El Hilali (Bryan Zaragoza, 74'), Unai Núñez, Cabrera (c), Hinojo; Moscardo (Urko González, 59'), Edu Expósito, Javi Hernández; Calatrava (Marcos fernández, 59'), Dolan y Roberto.

Sevilla FC: Odysseas; Juan Iglesias, Sangante, Kike Salas, Suazo (c); Agoumé, Kochorashvili (Fofana, 54'); Miguel Sierra (Manu Bueno, 71'), Guridi (Carmona, 71'), Ejuke (Ejuke, 60'); y Robbie Ure (Stassin, 54').

Árbitro: Miguel Sesma Espinosa, de origen riojano, fue el encargado de dirigir el encuentro en el césped. Daniel Jesús Trujillo Suárez estuvo en la sala VOR. Fueron amonestados con tarjeta amarilla Kochorashvili, Robbie Ure, Miguel Sierra, Calatrava. Con tarjeta roja directa fue amonestado Sangante.

Goles: Stassin debutó con gol tras fallar su primera ocasión del partido. Tras un despeje defectuoso de la zaga catalana, el belga acomodó el cuerpo a las mil maravillas para fusilar de primeras a Dimitrovic. Marcos Fernández anotó el empate en el 97' tras rematar solo su primer cabezazo, que salió rechazado tras dar en el larguero.

Incidencias: El RCDE Stadium registró una asistencia de 30.000 espectadores. Con este resultado, el Sevilla FC alcanza 7 de 12 posibles tras el inicio liguero.