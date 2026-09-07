Juan Iglesias señala al colegiado: "Incluso él sabe que toca balón"

Juan Iglesias destacó el esfuerzo del Sevilla pese a jugar con uno menos durante toda la segunda mitad, aunque mostró su frustración por una expulsión de Sangante que considera injusta. El lateral también puso en valor el carácter competitivo del equipo

Juan Iglesias se ha convertido en uno de los nombres propios de este inicio liguero del Sevilla FC. Ya es un indiscutible para Luis García Plaza en la defensa; de hecho, ante el RCD Espanyol ha cumplido tanto de lateral como de central cuando el equipo lo ha necesitado en los minutos finales. Tras su llegada este verano desde Getafe, es de los jugadores de la plantilla con más minutos a su espalda y también de los que más experiencia en Primera División cosechan de una plantilla bastante rejuvenecida.

Tal es esa experiencia que, tras el partido, ha hablado sin tapujos sobre la polémica arbitral que ha marcado el devenir del partido. Esa roja a Sangante que él ha podido ver en primera persona desde el terreno de juego. Esta acción ha provocado que el equipo juegue con un jugador menos durante 45 minutos. El Sevilla aun así consiguió ponerse por delante en el marcador y resistió hasta el minuto 97, cuando empató el Espanyol.

La polémica desde los ojos de Juan Iglesias

El lateral del Sevilla atendió a los medios tras el partido, orgulloso por el trabajo realizado, pero frustrado por la acción de la roja: "El equipo ha hecho un esfuerzo brutal. La expulsión creo que ha condicionado un poco el partido. Para mí, injusta. Sangate toca el balón muy claro. Incluso el árbitro lo sabe, lo ha interpretado de otra manera. Pero bueno, felicitar al equipo. Ha hecho un trabajo bestial".

No es la primera vez, ni será la última, que un futbolista no entiende la decisión del colegiado del terreno de juego y por qué no entran desde el VAR para ayudar a revisar la jugada. Juan Iglesias ha sido claro sobre este asunto: "Creo que para mí tenía que intervenir, valorarlo en la pantalla como hacen en muchas acciones y luego decidir. Todos hemos visto que toca balón y, como he dicho antes, ha sido una interpretación suya que creo que para mi gusto es injusta y que debería ir a verlo".

Un Sevilla con ADN competitivo

Este Sevilla, por el momento, es muy diferente al de las pasadas temporadas. El carácter competitivo del equipo ha subido varios niveles. Tal es así que ganó la primera jornada con un futbolista menos y hoy ha estado muy cerca de volver a repetir esa gesta. Juan Iglesias tiene bastante claro que este equipo está hecho para competir: "Hemos generado un ADN de carácter, de competir cada partido, en cada campo… Creo que lo estamos demostrando en este inicio de temporada. Esta es la línea que hay que seguir y tenemos todavía mucho margen de mejora".