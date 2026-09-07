La expulsión desde los ojos de Kike Salas: "Estoy al lado y veo claramente que toca el balón"

El Sevilla se marcha del RCDE Stadium con mal sabor de boca tras dejar escapar el triunfo en el último minuto. Kike Salas señala que Sangante toca el balón y que la expulsión condicionó el partido.

El Sevilla se marcha del RCDE Stadium con la sensación de que pudo sacar algo más positivo a pesar de jugar más de 45 minutos con un jugador menos. La polémica arbitral fue de nuevo protagonista en un partido en el que el Sevilla FC está implicado y varios han sido los protagonistas que han dejado claro su punto de vista de la acción tras el pitido final.

Juan Iglesias y Kike Salas valoran la expulsión

En la defensa, Juan Iglesias y Kike Salas han salido a valorar el papel del equipo esta noche en Barcelona. Curiosamente, ellos son los futbolistas que mejor han visto desde el terreno de juego la polémica acción de Sangante, con el que han compartido línea defensiva. Y ambos han coincidido en lo mismo: Sangante toca el balón y no debería haber sido expulsado.

Ha sido la segunda vez en la temporada que Sangante y Kike Salas han formado de inicio la pareja de centrales titulares. Al tener una posición de privilegio sobre el terreno de juego, esto ha dicho el joven centenario central del Sevilla FC sobre la acción de su compañero en la zaga: "Estoy al lado y veo claramente que toca el balón. Es interpretación del árbitro y no podemos hacer nada. Para mí, no es expulsión".

El esfuerzo del equipo

Kike Salas también entró a valorar el trabajo del equipo con un jugador menos durante casi toda la segunda parte y los 9 minutos de descuento: "Nos vamos con mal sabor de boca, pero hay que poner en valor que hemos competido 46 minutos con uno menos. Hemos estado bien; a partir del gol nos han exigido más, hemos tenido alguna posible salida a la contra, pero es una pena que nos hayan metido en el último minuto, habiendo añadido el árbitro nueve".

La importancia de los nuevos fichajes

Ahora, el canterano es uno de los veteranos en la plantilla; incluso hace de capitán, integrando a los nuevos fichajes que le han dado un lavado de cara a este Sevilla FC de Luis García Plaza. El de Morón está contento con las incorporaciones que ha realizado el club: "Se están adaptando muy bien. Tenemos un gran grupo, que es importante y lo ponemos en valor. Los que han llegado se sienten bien. Me alegro por Lucas, que ha metido un gol en su debut. Los demás también están aportando, que nos han venido bien sus fichajes".