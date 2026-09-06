Deportivo Alavés - Osasuna: alineaciones posibles, horario y dónde ver en TV hoy el partido de LaLiga EA Sports

Babazorros y rojillos medirán sus fuerzas este domingo a partir de las 18:30 en Mendizorroza en el duelo de la cuarta jornada de Primera

Deportivo Alavés y Osasuna vivirán este domingo uno de los duelos más igualados de la jornada 4 de LaLiga EA Sports. Vitorianos y navarros están igualados a puntos y solo la diferencia de goles coloca a los de Sánchez Flores por encima de los de Luis Miguel Ramis. Con ambos equipos en puestos europeos, el duelo entre Deportivo Alavés y Osasuna promete mucho fútbol de el de antes.

Así llega el Deportivo Alavés a la jornada 4 de LaLiga EA Sports

El Deportivo Alavés de Quique Sánchez Flores ya aprendió la lección el pasado curso y no quiere que esta temporada se repita el sufrimiento. Los vitorianos, con un inspirado y parece que de vuelta a su mejor nivel, Mariano, aún no conocen la derrota y suman siete puntos tras tres jornadas. Con cinco goles a favor, el Alavés solo ha tenido que recoger el esférico del interior de su portería en una ocasión, fue ante el Rayo Vallecano en el duelo de la segunda jornada. Junto a su rival de este domingo, el Deportivo Alavés podria incluso colocarse líder de Primera si se dan una serie de resultados este fin de semana y siempre y cuando venza a Osasuna.

Así llega Osasuna al partido de la jornada 4 de LaLiga EA Sports

Osasuna, con Luis Miguel Ramis al frente, quiere seguir en la buena dinámica que le ha dado una racha de dos triunfos consecutivos ante Celta de Vigo y Getafe. Al igual que le ocurre al Deportivo Alavés, los rojillos solo han encajado un gol, siendo los dos equipos que menos tantos han encajado hasta el momento ya que Barcelona y Real Madrid suman dos y el Atlético de Madrid tres. Osasuna además ha sabido rentabilizar al máximo sus goles ya que tiene una media de un tanto por encuentro aunque si bien es cierto que en la jornada inaugural ante el Levante no vio portería.

Horario y dónde ver el Deportivo Alavés - Osasuna de hoy en LaLiga EA Sports

El partido entre Deportivo Alavés y Osasuna dará comienzo a partir de las 18:30 horas en el Estadio de Mendizorroza de Vitoria. Para poder seguir el choque entre vitorianos y navarros a través de televisión, podrá hacerlo a través del canal Movistar+ LaLiga. Además en ESTADIO Deportivo, una vez que el duelo concluya entre babazorros y rojillos, podrá leer la crónica más completa. También podrá leer las reacciones más destacadas del duelo entre Osasuna y Deportivo Alavés.

Onces posibles de Deportivo Alavés y Osasuna hoy en LaLiga EA Sports

El Alavés de Quique Sánchez Flores, que ya sabe que no podrá contar con Toni Martínez y Facundo Garcés, espera poder volver a tener sobre el césped a Lucas Boyé, que se estrenó a pesar de las molestias físicas.

Alineación posible del Deportivo Alavés: Sivera, Koski, Jonny, Tenaglia, Blanco, Rebbach, Ángel Pérez, Mikel Rodríguez, Ibáñez, Aitor Mañas y Lucas Boyé.

Alavés No Iniciado - Osasuna

Luis Miguel Ramis estará pendiente hasta última hora en Osasuna de las posibilidades de contar con Jorge Herrando, con una lesión en el aductor izquierdo, Aimar Oroz, con una dolencia en el bíceps femoral izquierdo y Valentin Rosier, que sigue en proceso de recuperación de su lesión en el femoral derecho.

Alineación posible de Osasuna: Herrera, Alejandro Catena, Boyomo, Bretones, Arguibide, Moncayola, Iker Muñoz, Rubén García, Moi Gómez, Dubasin y Budimir.