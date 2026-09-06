Málaga - Levante: alineaciones posibles, horario y dónde ver en TV hoy el partido de LaLiga EA Sports

Málaga y Levante se medirán este domingo en un choque que le pasado curso no se disputó por la diferencia de categoría pero que ahora, en LaLiga EA Sports, vuelve a repetirse

Málaga y Levante han sido rivales habituales en las últimas temporadas en LaLiga EA Sports. El buen hacer de boquerones y granotas ha permitido que ambos conjuntos suban a con solo un curso de diferencia. Ahora, con una que tratará de empujar a los de Funes en busca del primer triunfo de la temporada, andaluces y valencianos vivirán un choque buscarán enderezar y mantener el rumbo respectivamente en el arranque de la temporada en LaLiga EA Sports.

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Así llega el Málaga de Funes a la jornada 4 de LaLiga EA Sports

El Málaga vivía hace unos meses un añorado ascenso a Primera con una rúa por las calles de la capital de la Costa del Sol que pasará a los anales de la historia. Ahora esta historia es otra y bien que lo advirtió esta misma semana el director deportivo Loren Juarros para avisar a los jugadores de que era hora de quitarse el traje de la celebración.

El Málaga solo ha sumado un punto de nueve posibles y fue precisamente en la Rosaleda en un duelo ante el Deportivo de A Coruña que el pasado curso se disputaba al amparo de LaLiga Hypermotion. Los de Funes ya se han quitado del medio a dos de los rivales más complicados de la temporada como son Atlético de Madrid (derrota por 2-0) y Real Madrid (4-0).

Ahora a los malacitanos les quedan los denominados 'rivales de su Liga' a excepción del duelo ante el Barcelona y otros equipos de arriba como el Villarreal. El Málaga ocupa la última plaza de LaLiga ya que a pesar de tener los mismos puntos que Elche, Rayo, y Valencia

Así llega el Levante de Luis Castro a la jornada 4 de LaLiga EA Sports

El Levante de Luis Castro ha tenido un arranque en Liga de menos a más. Los granotas empezaron con una derrota que hizo mucho daño en el Ciudad de Valencia por 3-0 ante el Espanyol de Manolo González. Le siguió un empate en el siempre complicado estadio del Sadar y culminaron esa mejora con una goleada importante ante el Real Betis el pasado fin de semana por 5-2. El Levante ocupa la zona media de la tabla aunque un triunfo en la Rosaleda podría auparles a posiciones cerca de Europa. El Levante junto al Racing de Santander, son los dos únicos equipos que empatan en lo que se refiere a goles encajados y marcados con cinco en ambos casos.

Horario y dónde ver en tv hoy el Málaga - Levante de LaLiga EA Sports

El partido entre Málaga y Levante dará comienzo a partir de las 18:30 en La Rosaleda. El choque podrá seguirlo en televisión a través del canal Movistar+ LaLiga. Además en ESTADIO Deportivo podrá leer la crónica del choque entre andaluces y valencianos una vez que el árbitro decrete el final del duelo en tierras malacitanas. También podrá disfrutar de las reacciones más destacadas del mismo.

Málaga No Iniciado - Levante

Onces posibles de Málaga y Levante hoy en LaLiga EA Sports

El Málaga de Funes afronta el encuentro en La Rosaleda con una enfermería más poblada de lo deseado. Adrián Niño, Calero, Diarra y Murillo son algunas de las bajas confirmadas. Si estarán disponibles Dani Lorenzo, Adam Aznou, Juan Berrocal y Jens Cajuste.

Alineación probable del Málaga: Herrero, Galilea, Recio, Rafita, Puga, Merino, Dani Lorenzo, Dotor, Joaquín, Larrubia y Chupete.

El Levante de Luis Castro, con la única baja confirmada de Álex Primo y ya sin poder contar con un Carlos Álvarez que puso rumbo al Club América de México, espera la aparición de Alex Tape, uno de los últimos fichajes en llegar al cuadro granota.

Alineación probable del Levante: Ryan, Mandi, De la Fuente, Nacho Pérez, Manu Sánchez, Oriol Rey, Bardeli, Olasagasti, Thiago, Brugui e Iván Romero.