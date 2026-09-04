Doble baja para el Málaga con Ochoa y Lobete
El Málaga recibe un duro doble golpe en forma de lesiones. Julen Lobete se perderá toda la temporada tras sufrir una rotura en la rodilla izquiera y Aarón Ochoa también pasará por quirófano por su lesión meniscal
Malas noticias para el Málaga. El conjunto blanquiazul ha confirmado hoy la gravedad de la lesión sufrida por Julen Lobete, que tendrá que afrontar un largo periodo de recuperación después de dañarse la rodilla izquierda durante el entrenamiento del jueves. Las pruebas médicas han revelado una rotura del ligamento cruzado anterior y del ligamento colateral interno, por lo que será intervenido quirúrgicamente en los próximos días.
La lesión supone un duro contratiempo para el delantero, que se perderá prácticamente toda la temporada. Lobete cayó lesionado en una acción fortuita durante los últimos minutos de la sesión y las pruebas realizadas este viernes confirmaron los peores pronósticos.
Lobete, obligado a parar
El atacante deberá pasar por quirófano para tratar una lesión que afecta a dos estructuras importantes de su rodilla izquierda. El Málaga todavía no ha ofrecido un plazo concreto de recuperación, aunque la afectación del ligamento cruzado anterior implica un periodo prolongado alejado de los terrenos de juego.
Lobete ya había tenido protagonismo con el conjunto malaguista desde su llegada y ahora tendrá que afrontar un proceso de recuperación que le impedirá ayudar al equipo durante buena parte del curso.
Ochoa también tendrá que operarse
Las malas noticias no terminan ahí para el Málaga. Aaron Ochoa también pasará por quirófano después de que el tratamiento conservador aplicado a su lesión meniscal en la rodilla derecha no haya dado el resultado esperado. El centrocampista será intervenido el próximo lunes 7 de septiembre en Madrid, por el doctor Manuel Leyes.
Ochoa arrastraba esta dolencia desde hace varios días y el club había optado inicialmente por evitar la cirugía. Sin embargo, ante la falta de evolución, los servicios médicos han decidido finalmente recurrir a la operación.
Adrián Niño, la nota positiva
Dentro de un parte médico especialmente negativo, el Málaga también ha encontrado una noticia positiva. Adrián Niño ha comenzado su incorporación parcial y progresiva al trabajo con el grupo después del problema muscular que le había impedido debutar en LaLiga EA Sports. El delantero ya ha dado así el primer paso para volver a estar disponible para Juanfran Funes, mientras que Calero, Murillo y Moussa continúan con sus respectivos procesos de recuperación.
El Málaga prepara ahora la visita del Levante, pero lo hará con dos bajas importantes y con la preocupación puesta especialmente en la evolución de Lobete tras una lesión que le apartará de los terrenos de juego durante toda la temporada.