El Mallorca expulsa a dos canteranos tras ser detenidos por un presunto delito de corrupción de menores

La Policía Nacional arrestó a dos jugadores del fútbol base por la grabación no consentida de un encuentro sexual con una menor. El club ha extinguido los contratos de ambos tras completar una investigación interna

El RCD Mallorca ha tomado una decisión tajante después de conocer los hechos que llevaron a la detención de dos jugadores de su fútbol base. La Policía Nacional arrestó a ambos por su presunta implicación en un delito de corrupción de menores después de que una joven denunciara la grabación, sin su conocimiento, de un encuentro sexual ocurrido en una vivienda de Palma.

Los hechos se remontan al pasado 14 de agosto y han provocado consecuencias tanto en el ámbito judicial como dentro de la estructura del club balear. El Mallorca asegura que abrió una investigación interna en cuanto tuvo conocimiento de lo sucedido y, una vez finalizado ese procedimiento, ha decidido extinguir los contratos de los dos futbolistas.

El Mallorca corta de raíz el caso y rescinde los contratos de los dos canteranos

La reacción del RCD Mallorca ha sido desvincular completamente a ambos jugadores de la entidad. El club comunicó que inició una investigación interna “tan pronto como tuvo conocimiento de los hechos” y que, después de analizar las circunstancias, decidió extinguir los contratos de los dos futbolistas.

La entidad balear no identifica públicamente a los jugadores ni entra en detalles sobre el procedimiento judicial. En su comunicado, el Mallorca se limita a señalar que ambos han dejado de pertenecer al club y reafirma su compromiso con sus normas internas y con los valores que deben regir el comportamiento de todos sus integrantes.

La decisión supone, por tanto, una ruptura inmediata entre el club y los dos integrantes de su fútbol base mientras el caso continúa su recorrido por las vías correspondientes.

La denuncia de una menor destapó la grabación realizada en una vivienda de Palma

Según las informaciones de Europa Press, los hechos ocurrieron el 14 de agosto en un domicilio de Palma en el que residían varios jóvenes vinculados al RCD Mallorca. Una menor de edad, mayor de 16 años, acudió al inmueble y mantuvo relaciones sexuales consentidas con uno de los futbolistas, que era mayor de edad.

Durante el encuentro, la joven descubrió que otro de los jugadores se encontraba escondido en un armario y estaba grabando la escena con un teléfono móvil sin que ella lo supiera. Fue a raíz de esa situación cuando presentó una denuncia ante la Policía, que posteriormente intervino para esclarecer lo ocurrido.

La investigación parte, por tanto, de una denuncia presentada por la propia afectada. Las informaciones publicadas señalan que las autoridades investigan además si existía algún tipo de relación previa entre el futbolista mayor de edad y la joven.

La Policía Nacional detuvo a dos jugadores del fútbol base del Mallorca

Los dos canteranos fueron detenidos por su presunta implicación en un delito de corrupción de menores. Uno de ellos era menor de edad en el momento de los hechos y, según las informaciones publicadas, era quien habría realizado la grabación desde el armario.

Precisamente por su edad, el procedimiento respecto a este jugador tomó un cauce diferente: su expediente fue remitido a la Fiscalía de Menores. El otro futbolista, mayor de edad, pasó a disposición del juzgado de guardia de Palma después de prestar declaración y quedó en libertad.

La situación judicial de ambos, por tanto, no es idéntica y queda pendiente de la evolución de las actuaciones. La acusación es presunta y corresponde ahora a las autoridades determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos investigados.

El Mallorca reafirma su compromiso con la protección de los menores

La decisión del club adquiere especial relevancia por tratarse de dos jugadores pertenecientes al fútbol base. El propio código ético del RCD Mallorca contempla una protección específica para los menores y establece que el club debe extremar las medidas para prevenir cualquier forma de abuso o acoso dentro de su estructura.

En su comunicado, la entidad no entra a valorar públicamente las posibles responsabilidades penales de los dos jugadores. Su mensaje se centra en el ámbito interno y en la obligación de que quienes forman parte del club respeten las normas y los valores de la institución.

El caso queda ahora en manos de las autoridades competentes, mientras el Mallorca da por terminada su relación con ambos canteranos. La entidad ha optado por una respuesta contundente ante unos hechos que todavía están bajo investigación judicial y cuya responsabilidad definitiva deberá determinar la Justicia.

Comunicado oficial del RCD Mallorca

"Ante las informaciones recientemente publicadas relacionadas con dos jugadores del fútbol base, el RCD Mallorca comunica que, tan pronto como tuvo conocimiento de los hechos, inició una investigación interna con el objetivo de esclarecer lo sucedido.Una vez finalizado el correspondiente procedimiento, y tras analizar los hechos y las circunstancias concurrentes, se han extinguido los contratos de ambos jugadores, por lo que han dejado de pertenecer a la entidad.El RCD Mallorca reitera su compromiso con el cumplimiento de las normas internas y con los valores que deben regir el comportamiento de todos los integrantes del Club".