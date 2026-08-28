Morata se compromete con Ceuta mientras el Leganés acelera por su fichaje

El internacional español, que sigue apurando el cierre de mercado para resolver su futuro, ha enviado un mensaje de apoyo a los ceutíes en plena tensión por la crisis migratoria

Álvaro Morata sigue sin despejar su futuro mientras que el mercado de fichajes entra en su recta final. Apurando sus opciones para salir del Como y volver al fútbol español, el delantero ha encontrado tiempo para pronunciarse sobre una situación que nada tiene que ver con el fútbol. El otrora capitán de la Selección ha querido mostrar públicamente su apoyo a Ceuta, una ciudad que continúa viviendo momentos de enorme tensión casi un mes después de la entrada masiva de personas desde Marruecos.

Morata no ha dudado en sumar su granito de arena y, a través de un breve vídeo dirigido a los españoles de la Ciudad Autónoma, transmitirle su solidaridad. Un gesto que llega en plena crisis migratoria que se ha convertirdo en una auténtica invasión de la ciudad, como denuncian los ceutíes.

"Hola, soy Álvaro Morata y quería mandar toda mi solidaridad para la gente de Ceuta. Espero que se normalice la situación lo antes posible y un abrazo grandísimo para todos los ceutíes y ojalá que pronto pueda volver la normalidad. ¡Un abrazo muy grande!", ha señalado el delantero, demostrando su compromiso con los problemas que azotan al país, al margen de lo que pase con su futuro y las negociaciones con el Leganés para tratar de cerrar su fichaje en este cierre de mercado.

Morata sigue apurando el cierre de mercado

El delantero madrileño continúa vinculado al Como 1907, con el que tiene contrato hasta 2029. Pese a ello, su situación deportiva le ha abierto una puerta a una salida en este tramo final del mercado, apareciendo con fuerza un Leganés que está dispuesto a protagonizar uno de los movimientos más inesperados del verano.

El conjunto pepinero ha preguntado por Morata y estudia su incorporación para reforzar su ataque. La operación no está cerrada todavía, siendo su principal obstáculo el económico. La posibilidad de regresar a España ha ido ganando fuerza en las últimas semanas, después de que Morata no ha encontrado en el Como de Cesc Fàbregas ser el protagonista en el que esperaba convertirse.

El Leganés, la opción con más fuerza

Para acabar de formalizar la operación con el conjunto pepinero, el Como tendría que facilitar su salida y el Leganés acabar de encontrar la fórmula que permita encajar las condiciones económicas del delantero, que estaría dispuesto a hacer un esfuerzo para volver a Madrid. La llegada de 885 Capital al Leganés, con Eduardo Cosín al frente de la presidencia, ha aportado al conjunto pepinero mayor capacidad de decisión, agilidad y ambición a un club que la pasada temporada terminó salvando la categoría por la mínima y que este año aspira a soñar con el ascenso.

Álvaro Morata, que llegó al Como en 2025 después de su etapa en el Galatasaray, acumula 30 partidos con el conjunto italiano, con un gol y una asistencia, según los datos recogidos por ESTADIO Deportivo. Su situación ha terminado alimentando la posibilidad de una salida y el regreso a España vuelve a estar encima de la mesa.

El mensaje de Morata a Ceuta

En medio de esa incertidumbre, Morata ha sorprendido a muchos dejando a un lado durante unos instantes el fútbol para enviar un mensaje a Ceuta. La situación en la ciudad autónoma continúa siendo especialmente delicada.

A punto de cumplirse ya un mes del cruce masivo, las protestas de grupos de vecinos volvieron a aumentar la tensión en distintos puntos de Ceuta este pasado jueves. En la Playa Benítez, decenas de manifestantes llegaron a romper el cordón policial y destrozaron y quemaron parte del campamento en el que pernoctan inmigrantes magrebíes. La Policía desplegó antidisturbios y la concentración terminó disolviéndose.

Horas antes, otro grupo de vecinos había bloqueado el paso de vehículos de Cruz Roja que transportaban alimentos y agua hasta la zona de la Playa del Trampolín. El elevado nivel de tensión que continúa viviendo la ciudad va en aumento y cada vez se respira más tensión. Por eso, desde Ceuta se agradece el compromiso y la solidaridad de figuras públicas como Morata, que le dan visibilidad al problema: "Espero que se normalice la situación lo antes posible".