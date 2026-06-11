Álvaro Morata: "No estoy preparado mentalmente para volver a jugar en España"

El delantero madrileño asegura que le gustaría terminar su carrera en el Getafe, pero considera que esa puerta está ahora cerrada por los problemas psicológicos que sufre a cuenta de los comentarios y el ambiente que le rodea en los estadios de nuestro país

Álvaro Morata ha concedido una de las entrevistas más personales y duras de toda su carrera. El delantero madrileño, actualmente en el Como, ha pasado por el podcast 'El camino de Mario', de Mario Suárez, donde ha dejado una serie de confesiones que retratan perfectamente el complicado momento emocional que atraviesa desde hace un tiempo.

El atacante español, que viene de vivir una de las temporadas más difíciles de su carrera y que se ha quedado fuera del Mundial, reconoció abiertamente que no se siente preparado mentalmente para volver a jugar en España por todo lo que supone convivir con la presión, los comentarios y el ambiente que le rodea cada vez que pisa un estadio de fútbol de nuestro país.

Morata habló sin filtros sobre su situación contractual, sobre su futuro, su deseo de jugar algún día en el Getafe y su incapacidad para hacerlo actualmente ante el impacto psicológico que ha tenido que sufrir en su vida. También habló sobre algunos capítulos desconocidos de su carrera, como la posibilidad real que tuvo de jugar en el Barcelona, la fatídica decisión de dejar el Atlético de Madrid, o su opinión sobre el regreso de José Mourinho al Real Madrid.

"No estoy preparado mentalmente para jugar en España"

Aunque hace unos meses deslizó públicamente que le gustaría terminar jugando en España, ahora su discurso aleja esta posibilidad por una cuestión meramente psicológica. Morata admite que el desgaste emocional sigue siendo enorme y que no se siente capaz de convivir con la presión constante que supone jugar en el fútbol español. "Me gustaría mucho jugar en el Getafe pero, pensándolo bien, creo que no estoy preparado mentalmente para jugar en el Getafe por tener que afrontar los comentarios de la gente. Esto lo trabajo de mil maneras diferentes, pero me he dado cuenta de que no puedo cambiar mi manera de ser".

El delantero profundizó todavía más en ese sufrimiento emocional explicando situaciones cotidianas que le siguen atormentando, como cuando quiso acudir a la final de la Copa del Rey entre la Real Sociedad y el Atlético, disputada en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, una cita que al final terminó perdiéndose. "Hablé con Koke, hablé con todos, compré todas las entradas y luego al final no fui por... siempre por ese miedo, de que pase algo, de que alguien te diga cualquier cosa".

"Me hubiera gustado llevar a los niños al partido para que crezcan sabiendo lo que es el Atleti. Me preguntan y yo les explico que esto no es lo normal, que lo normal es pelear toda la vida a lo mejor para ganar una cosa", agregó.

Su salida del Atlético, la peor decisión de su carrera

En un análisis de lo más introspectivo, el ariete del Como echa la vista atrás y tiene claro que marcharse del Atlético de Madrid fue el gran error de su vida profesional. "Me duele haberme ido cuando creo que por fin me habían entendido y valorado. Sinceramente, creo que me fui por sentimiento de culpa. El club siempre está entre los mejores clubes del mundo, yo no sabía que después iba a venir Julián. Me hubiera quedado igualmente. El haberme ido del Atleti es la única cosa de la que me arrepiento en mi carrera".

En este sentido, Morata también reconoce que lo pasa mal porque tiene el sambenito de que dice que todos los clubes en los que juega son un sueño para él. "Antes, era complicado ir por la calle. Siempre había gente que no me recibía bien del Atleti y había gente del Real Madrid que parecía que les molestase que yo sea aficionado del Atleti. No consiguen ver que es un negocio. He tenido la suerte de jugar en muchos sitios. La gente se descojona cuando digo 'mi sueño era jugar ahí'. Pregúntale a un niño si le gustaría jugar en los equipos en los que yo he jugado", comenta.

Su futuro en el Como, totalmente abierto

En este contexto emocional complicado, Morata tampoco garantizó su continuidad en el Como. El delantero dejó claro que no sabe qué ocurrirá este verano y asumió incluso que el club italiano pueda buscar otras alternativas tras una temporada decepcionante. "Tengo contrato, pero ya sabes que en el fútbol todo puede pasar. A lo mejor el míster me liquida, a lo mejor tienen otras opciones… Lo entendería perfectamente, no ha sido una temporada buena para mí", asumió.

Sus palabras reflejan perfectamente el momento de incertidumbre que vive el futbolista, que atraviesa posiblemente el tramo más complejo de toda su carrera profesional.

Morata estuvo muy cerca del Barça

Uno de los momentos más sorprendentes de la entrevista llegó cuando reconoció abiertamente que estuvo muy cerca de fichar por el Barcelona durante su etapa en la Juventus. "Sí, lo que me hubiera faltado (risas). Yo estaba en la Juve, empecé a jugar en la izquierda, le di un montón de asistencias a Vlahovic y nos encontrábamos increíble jugando juntos. Y Xavi me llamó, me dijo que él veía que podía ayudar al equipo".

Corría el año 2021 y Morata explicó incluso cómo trasladó personalmente la situación a su entrenador en la Juventus. "Yo fui a hablar con Allegri y le dije que me entendiera, que ellos como club habían interpretado que hacía falta otro delantero. Que estaba muy contento pero que jugar en el Barça era una oportunidad increíble".

El delantero reconoce además que le habría encantado completar una carrera todavía más peculiar pasando por prácticamente todos los gigantes europeos. "Creo que haber cerrado mi carrera habiendo jugado en el Madrid, el Atleti, el Barça, la Juve, el Milan, el Galatasaray… Pero me hubiera flipado jugar en el Bayern".

Mourinho y el Real Madrid

Morata también tuvo palabras muy positivas para José Mourinho, técnico con el que coincidió en el Real Madrid y cuya vuelta al Santiago Bernabéu considera una noticia muy importante para el club blanco. "Es un fenómeno. Nadie se imagina lo divertido que es en la intimidad, en las distancias cortas. Siempre que le veo, me echo unas risas con él".

Además, destacó especialmente la capacidad del portugués para gestionar grupos y competir al máximo nivel. "Tiene un equilibrio fantástico entre ser un motivador increíble y un gran gestor de grupo. Donde ha estado, siempre ha ganado o ha estado cerca. Y en el Madrid, que necesita ganar siempre, creo que le va a ir muy bien".