El Barcelona impone su ley ante el Europa

El equipo azulgrana ha disputado su primer amistoso de pretemporada frente al equipo de Primera Federación en una cita celebrada a puerta cerrada en en la Ciudad Deportiva Joan Gamper

El FC Barcelona ha disputado este viernes su primer partido de pretemporada. Una prueba peculiar, dado que se ha celebrado a puerta cerrada. Los de Hansi Flick han vencido con claridad (4-1) al Europa, equipo que milita en Primera Federación. El duelo se ha celebrado en la Ciudad Deportiva Joan Gamper. Los goles del cuadro culé fueron obra de Diarra, Héctor Fort, Ebrima y Álex González.

Evidentemente el partido ha venido marcado por las numerosas ausencias en el Barcelona, con muchos jugadores de la primera plantilla que aún están de vacaciones después de que terminaran sus diferentes participaciones en el Mundial. De ahí que en el amistoso de estreno haya tenido mucho peso el papel de los canteranos que estos días vienen entrenándose a las órdenes de Flick. De hecho ni siquiera ha jugado frente al Europa Karim Adeyemi, presentado este jueves y quien este mismo viernes por la mañana disputaba su primer entrenamiento como azulgrana.

Con pocos jugadores del primer equipo del Barcelona

Con numerosos cambios y canteranos se ha desarrollado este partido amistoso del Barcelona, que se jugó sin prensa ni público, como complemento de las sesiones preparatorias. Un primer test para que los futbolistas fueron tomando el pulso a la pretemporada. Hay que recordar que la de la primera plantilla estos días sólo se han entrenado Wojciech Szczesny, Alejandro Balde, Gerard Martín, Andreas Christensen, Héctor Fort, Marc Casadó, Marc Bernal y Roony Bardghji. Estos son los jugadores que se han enfrentado al Europa.

El amistoso, además, ha llegado después de que por la mañana el equipo celebrara una sesión de entrenamiento. Se acumula el trabajo en estos primeros días donde la idea es coger ritmo competitivo para los jugadores que se están adaptando.

Las siguiente citas del Barcelona en la pretemporada

Tras esta primera prueba contra el Europa, el siguiente partido amistoso del FC Barcelona será el viernes 31 de julio (20.45 horas), esto es dentro de una semana. El cuadro culé se enfrentará Birmingham City en el estadio de St. Andrew's. También disputarán la 'Friuli Venezia Giulia Cup', un triangular internacional (con partidos de 45 minutos) en Udine (Italia), contra Udinese y Nottingham Forest, el 8 de agosto.

El último partido de pretemporada del FC Barcelona era anunciado por el club este mismo viernes. Se trata de 61 edición del Trofeo Joan Gamper. El rival en esta ocasión será Al Ahly egipcio. Un duelo señalado para el miércoles 19 de agosto a partir de las 20.00 horas. Como aliciente extra esa cita nuevamente será en el Camp Nou, después de que en los tres años anteriores no se pudiera celebrar en ese estadio por las obras.

Luego ya llegará el estreno en la competición oficial. Después de ser aplazada la primera jornada frente al Athletic de Bilbao, por los mundialistas que alcanzaron las semifinales, el Barcelona iniciará su temporada el domingo 23 de agosto. Los de Hansi Flick visitarán al Elche en el Martínez Valero, un encuentro de la jornada 2 de la competición liguera.