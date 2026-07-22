Subidón de Lamine Yamal tras el Mundial: su valor de mercado se dispara

El jugador de la Selección española rompe récords y supera los 200 millones, en una subida de valor de muchos jugadores destacados como Haaland, Mbappé, Olise o Bellingham, quiénes también han destacado en este Mundial 2026

España es la campeona del Mundial 2026. La Selección española derrotó a Argentina en la final y ya tiene la segunda estrella en su camiseta. Un triunfo que también ha supuesto un auténtico subidón para Lamine Yamal, quién ha visto disparado su precio de mercado tras conquistar su primer título del mundo, colocándose como el futbolista más valioso del mundo en cuanto a valor económico se refiere.

El jugador del FC Barcelona marca un nuevo récord y supera los 200 millones al término de esta competición por países, igualado con Haaland, que ha sido un jugador decisivo para meter a Noruega en los cuartos de final de un Mundial y conseguir así su mejor marca histórica. En el caso de Yamal, sólo ha marcado un gol en esta competición, pero aún así se coloca como el jugador con un precio de mercado más alto, empatado a cifra con el noruego.

Lamine Yamal dispara su valor y rompe la barrera de los 200 millones

A sus 19 años recién cumplidos, el extremo izquierdo de la Selección española se ha convertido en el primer jugador del mundo en superar los 200 millones de valor de mercado. Lo hace alcanzando los 220 millones, un precio que también tiene Erling Haaland, pieza fundamental de Noruega en este torneo de selecciones. Los dos jugadores, del FC Barcelona y Manchester City, se convierten en los únicos que han pasado la barrera de los doscientos y son los más valiosos del mercado.

Aunque el Mundial no sólo les ha impulsado a ellos, confirmando a Mbappé como otra de las grandes estrellas del futbol actual y poniendo en valor a jugadores como Michael Olise, que ha vuelto a dar un golpe sobre la mesa.

Michael Olise entra en el top gracias al Mundial 2026

El jugador que ha vivido una crecida más alta en el mercado ha sido Michael Olise, que tras un gran año con el Bayern de Múnich ha podido colocarse como uno de los grandes nombres del mercado gracias a su estelar actuación con Francia, rompiendo el récord de asistencias en una edición de un Mundial al haber dado siete pases de gol, superando así a Pelé.

Por ello, el extremo francés alcanza los 170 millones, superando a Bellingham en la quinta posición, con un precio de 160 millones después de guiar a Inglaterra hasta el tercer puesto de esta edición.

El Real Madrid se frota las manos con Mbappé, Bellingham y Vinicius Jr

En el podio, el tercer jugador con más valor de mercado es Kylian Mbappé, que ha sido el máximo goleador de esta edición del Mundial alcanzando los diez goles y haciéndose con la Bota de Oro de esta competición. El delantero está tasado en 200 millones. Además del francés, Bellingham ocupa el quinto puesto por delante de Pedri, y Vinicius completa el top 10, con un precio de mercado de 140 millones. Por eso, el Real Madrid, junto con el PSG, es el club con más estrellas en cuanto a valor de mercado se refiere, con tres jugadores en las diez primeras posiciones de este ranking.