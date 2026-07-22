El mensaje de Lo Celso tras la derrota de Argentina en el Mundial: "Duele, y mucho"

El centrocampista del Real Betis ha hecho balance del campeonato firmado por su selección. Aunque admite que fue duro caer en la final contra España, se ha mostrado "orgulloso" y ha alabado la implicación de todos sus compañeros, si bien algunos no tuvieron un buen perder

Giovani Lo Celso disfruta de unos días de vacaciones antes de incorporarse al trabajo en el Real Betis a las órdenes de Manuel Pellegrini. El centrocampista estuvo hasta el pasado domingo concentrado con su selección, asistiendo desde el banquillo a la derrota por la mínima de Argentina contra España en la final del Mundial, que muchos de sus compatriotas no supieron aceptar con deportividad, y aún gozará de un un tiempo de descanso antes de comenzar la pretemporada.

En su caso, el futbolista verdiblanco no ha sido partícipe de las lamentables imágenes protagonizadas por otros internacionales albicelestes, como Leandro Paredes, Thiago Almada o Nahuel Molina, así como el ex futbolista y miembro del cuerpo técnico Roberto Fabián Ayala, que ha pedido perdón por su agresión a Dani Olmo.

"Fue algo único, imposible de olvidar"

Lo que no ha escondido el rosarino es que caer en la final disputada en Nueva York fue muy doloroso. Así lo ha dejado patente en una publicación en redes sociales en la que ha compartido varias imágenes del torneo. "Difícil encontrar palabras para este momento. Todos soñábamos con llevar esa copa a casa, pero esta vez no se dio. Duele, y mucho. Me quedo con lo vivido en estos 50 días con un grupo increíble que dejó el alma en cada paso. Fue algo único, imposible de olvidar, y que voy a llevar siempre conmigo. Es un orgullo enorme representar estos colores y vestir esta camiseta", destacó.

Además, Lo Celso quiso lanzar un mensaje a la afición. "Gracias a cada argentino que estuvo alentando, apoyando y creyendo hasta el final. Sin ustedes, nada de esto hubiera sido posible. No hay nada más lindo que ser argentino", subrayó, pasando así el mal trago de rozar con los dedos el que podría haber sido su primer título mundial, pues se perdió por lesión el conquistado en Qatar 2022.

Un solo partido en el Mundial

Su actuación se ha resumido a los 60 minutos que le concedió Lionel Scaloni en el último encuentro de la fase de grupos frente a Jordania. Su golazo de falta en dicho partido le hizo merecedor del MVP, pero eso no le sirvió para seguir contando con oportunidades en las siguientes rodas, pese a ser un futbolista muy cercano tanto a Leo Messi como al propio seleccionador argentino.

Su futuro en el Real Betis, en el aire

Ahora le toca regresar al Real Betis con dos años más de contrato (hasta 2028), si bien su futuro tampoco está del todo claro. El ex del PSG no ha ofrecido esta última temporada el rendimiento esperado, lastrado también por una lesión en el muslo derecho que le mantuvo cerca de tres meses de baja, siendo incluso borrado de la lista de la Europa League en enero. Viene de firmar tres goles y tres asistencias en 32 encuentros disputados, quedándose su participación en 1.777 minutos de juego. Por ello, a sus 30 años, es uno de los nombres que están sobre la mesa de cara a una posible salida, siempre que llegue una oferta interesante.

La llamada de River Plate y lo que pide el Real Betis

Con un valor de mercado de 8 millones de euros según Transfermarkt, Lo Celso ya dejó en su momento una lluvia de millones, al ser traspasado al Tottenham, y fue recuperado hace dos veranos por apenas 5 millones. Ahora, su tasación parte de los 15 millones, cantidad a la que no llegará River Plate, aunque su entrenador, Eduardo Coudet, le ha llamado personalmente para tender puentes por la buena relación que les une (fue quien propició su salto a la elite en Rosario Central).

Llegado el caso de que haga las maletas, no obstante, todo apunta a que apuraría para seguir en el fútbol europeo. Además, está muy a gusto en el club heliopolitano y ya el pasado mes de enero rechazó sondeos del Olympique de Lyon, el Ajax o el Rennes. En el Real Betis, mientras tanto, no sobra, aunque tiene un importante sueldo y su venta podría servir para abrir hueco en el límite salarial. Además, el hecho de que su puesto esté bien cubierto con jugadores como Pablo Fornals o Isco Alarcón hacen que su posible salida no sea considerada especialmente traumática.