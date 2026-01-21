Las últimas tentaciones para Gio Lo Celso, desde Francia y Países Bajos

Lyon y Ajax se suman al Rennes como pretendientes de un mediapunta rosarino al que no le seduce por ahora ninguna opción fuera de Sevilla

Aprovecha cada ocasión para presumir "del privilegio y el orgullo" que para él supone defender el escudo del Real Betis, por más que su nombre salga a menudo estos días para abandonar La Cartuja antes de que el próximo lunes 2 de febrero a las 23:59 horas se cierre el mercado invernal. Pese a los rumores, no ha habido movimientos serios desde el Inter de Miami para reunir a Giovani Lo Celso con sus amigos Leo Messi y Rodrigo de Paul. Las propuestas reales y palpables vienen de Europa, especialmente de la Ligue 1, aunque lo último desvelado nace en Países Bajos.

Según 'The Touchline', el '20' estaría en la órbita de Lyon y Ajax, que hacen cuentas para ver si el zurdo les encaja. El gran problema para ambos no es mejorar el salario del futbolista de 29 años, lo que queda a su alcance, sino alcanzar las pretensiones verdiblancas, cercanas a su tasación objetiva en webs de referencia en el sector. En principio, la cesión con opción de compra y no obligación está descartada, ya que no sería una operación ventajosa, por mucho que el ahorro y el 'loan fee' pudieran reinvertirse en otro futbolista.

Consciente de que su caché (15 millones de euros, según 'Transfermarkt') está muy por encima de su rendimiento hasta la fecha y de la amortización pendiente (unos 3,2 millones de euros), amén de un salario neto que se aproxima a los tres millones igualmente, el Real Betis ha puesto al rosarino en el mercado y escucha ofertas, preferiblemente de traspaso. De hecho, en Francia daban por hecho un acuerdo verbal con el Rennes que, con bonus, podría llegar a los 8-9 millones, aunque el mediapunta ha preferido quedarse y, como muy pronto, plantearse el cambio de aires tras el Mundial.

La idea de Lo Celso, condicionada por el Mundial

Según ha podido saber ESTADIO Deportivo, Giovani Lo Celso no tiene ninguna intención de cambiar de aires en el presente mercado invernal. No quiere arriesgarse, tras haberlo hablado con Lionel Scaloni durante pasadas concentraciones con la selección argentina, a una posible falta de adaptación al nuevo destino que afecte a su rodaje antes del Mundial de 2026. Sabe el rosarino que, a las órdenes de Manuel Pellegrini, siempre tendrá 'chances', máxime con la retrasada incorporación de Isco Alarcón, como demuestra su último rol como falso extremo zurdo, que reestrenó con éxito ante el Villarreal CF. Precisamente, una lesión muy inoportuna le dejó sin ir a Qatar 2022 y le privó de poder presumir, como el resto de su generación, de ser campeón del Mundo.