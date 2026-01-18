Ayoze, Fornals, Lo Celso: un sábado de cuentas pendientes

El 'pique' de Gio con su ex equipo viene de la primera vuelta, al tiempo que carece de fundamento hablar en los mismos términos de otros reencuentros

Real Betis y Villarreal CF, que han luchado por el mismo objetivo en lo que va de década con 'victoria' momentánea de los verdiblancos (que quedaron por delante en la tabla en la 20/21, la 21/22 y la 23/24; y por debajo en la 22/23 y la 24/25), se han encontrado, seguramente por ello, en el mercado muchas veces en este periodo en pos de varios jugadores (Antony, Lo Celso, Valles, Cardona, Pau López, Ayoze...), que se han ido 'quitando' recíprocamente. Una rivalidad pareja que no es tal en lo que se refiere a los presupuestos (11,5 millones largo más los castellonenses) y el límite salarial (47,138 millones más los amarillos). Tras el 2-2 de la primera vuelta, levantando los verdiblancos un 2-0, este choque de trenes vivió varios reencuentros, con hasta siete (contando técnicos) antiguos militantes de unos y otros.

El origen del 'pique' de Lo Celso con su ex equipo y con Comesaña

Jugó Giovani Lo Celso cedido en dos ocasiones en el Villarreal CF por el Tottenham, ambas con Unai Emery en el banquillo castellonense, aunque, si bien lo dirigió en la segunda vuelta de la 21/22, apenas lo hizo en la 22/23, que el rosarino pasó íntegra en La Cerámica, pues el míster vasco dimitió a finales de octubre de 2022 para firmar por el Aston Villa. Le suplió Quique Setién, que también contó con él. Aunque en las redes sociales hay quien especula con que el '20' pueda culpar a los amarillos de exprimirle demasiado hasta que una lesión le privó de ir al Mundial de Qatar y, por ende, de ser ahora mismo campeón del Mundo, no es ése el origen del 'pique' con sus ex.

Ni siquiera el 1-2 de la 24/25, con golazo de falta del zurdo que no celebró (incluso, se disculpó ante la grada) en una cita que los heliopolitanos jugaron más de una hora en inferioridad por la roja al 'Chimy' Ávila. Todo surge en la primera vuelta del presente ejercicio, durante el 2-2 gracias a Antony, pues Marcelino y parte de su banquillo, entre ellos algún compañero de su etapa allí, le recriminaron que pidiera penalti en un derribo claro ante Pau Navarro. Hubo gestos entre ambas partes y algún insulto. Respecto a la presunta agresión del argentino a Santi Comesaña previa a la expulsión del gallego (incuestionable), las imágenes demuestran que más que plantilla hay un intento de quitarle la pelota que estaba reteniendo y un 'abrazo' agresivo de éste.

Otro regreso entre silbidos de Ayoze

Aunque jugó solamente el cuarto de hora final y el tiempo de prolongación, sin intervenir prácticamente en acción alguna de peligro, Ayoze Pérez tuvo el recibimiento esperado por su antigua afición, que ya le dedicó una sonora pitada, muchos insultos y el lanzamiento de billetes con su rostro durante el partido de la segunda vuelta de la 24/25 en el Benito Villamarín tras su abrupta marcha hace dos veranos al Villarreal CF haciendo uso de su cláusula de rescisión de cuatro millones de euros para aprovechar la mejor oferta económica de los castellonenses. A diferencia de la vez anterior, cuando firmó un gol y una asistencia, esta vez pasó inadvertido.

Marcelino reprueba la celebración de Fornals

A la finalización del encuentro, según testigos presenciales, Marcelino echó en cara a Fornals su efusiva celebración del 2-0 ante su ex equipo, que, además, jugaba con uno menos desde un rato antes, lo que enfadó al castellonense, 'picado' con Mouriño, hasta el punto de que se produjo una pequeña tángana que no pasó a mayores. Dicen, incluso, que el entrenador asturiano, con mal perder, negó el saludo al mediocentro bético, señalado en foros y redes por ser 'orellut' (como se conoce a los hinchas del Castellón FC) y no haber superado su descarte con 12 años en la cantera amarilla (aunque luego lo recompraron al Málaga CF en 2017). Un argumento de poco peso. Es el primer triunfo contra sus ex en que participa (se perdió el citado 1-2 de la 24/25 por lesión) y su primer gol (que festejó ante unos 20 hinchas amarillos), aunque ya ha dado tres asistencias contra ellos, dos allí, en las que tampoco se reprimió.