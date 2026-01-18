Así se encuentra de sus molestias de pubis un Antony de auténtico récord

Pidió el cambio para evitar males mayores y ha empleado el día de descanso en afinar su puesta a punto, haciendo especial hincapié en el sueño y la alimentación como terapias

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, desvelaba en sala de prensa que la sustitución de Antony Matheus dos Santos a falta de dos minutos para el final del partido ante el Villarreal CF (entró por él el restablecido en tiempo récord Ángel Ortiz) y la cara de circunstancias del extremo paulista se debían a unas molestias en el pubis que ponen en duda su participación el próximo jueves 22 de enero en la Europa League ante el PAOK de Salónica, así como el domingo 25-E a las 21:00 horas en Mendizorroza ante el Deportivo Alavés.

El estado de Antony durante la jornada de descanso

Confiaba el 'Ingeniero' con que 2-3 días de descanso permitieran a Antony mejorar de su dolencia. Todo se verá este lunes a partir de las 10:30 horas en la vuelta al trabajo de la primera plantilla del Real Betis en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, aunque, según ha podido saber ESTADIO Deportivo, el '7' evoluciona favorablemente y no tendrá que parar, salvo giro mayúsculo de los acontecimientos. Dependerá del míster, pues no habrá razones médicas de peso. Pidió el cambio nada más sentir el pinchazo y no está lesionado, estrictamente hablando. Se está cuidando mucho, tanto en los ejercicios de recuperación (en su cámara hiperbárica) como en lo referente al sueño y la alimentación; ya no siente casi dolor.

Antony ha participado ya en más goles que el curso pasado

El centro colgado al área en el Carlos Tartiere que peinó Giovani Lo Celso para firmar el empate ante el Real Oviedo permitió a Antony Matheus dos Santos igualar sus registros del curso pasado (nueve goles y cinco asistencias en 26 partidos entonces por 8+6 en 22), que ya ha superado con algo más de tres partidos menos (297' de diferencia). De esta forma, la dejada a Pablo Fornals ha sido su séptimo pase de gol de la 25/26, que se une a sus ocho dianas para completar quince participaciones en goles del Real Betis. Es cierto que en la 24/25 provocó un penalti ante la Real Sociedad, si bien Gio Lo Celso lo falló, por lo que no suma. Desde luego, las sensaciones con el de Osasco son harto engañosas.

Una comunión en 'clave Semana Santa': "La Macarena y Triana... ¡Dios!"

Bromeaban a la finalización del partido ante el Villarreal CF dos 'diablillos' como Antony Matheus dos Santos y Ezequiel Ávila. Titulares ambos en el extremo derecho y la punta de lanza, respectivamente, han sido dos de los protagonistas de una semana exitosa en verdiblanco, con triunfo el miércoles en la Copa del Rey ante el Elche CF con doblete del rosarino y asistencia en el 2-0 a Pablo Fornals del paulista en el duelo sabatino. El 'Chimy', hermano y apasionado de una de las dos Esperanzas de la Semana Santa de Sevilla, bromeaba al respecto por el apelativo cariñoso de su compañero ("La Macarena y Triana... ¡Dios!"), que se vanagloriaba de haber metido los tres puntos en el bolsillo bético.