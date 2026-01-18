Antony construye al futbolista perfecto: ¿Quién no le ficharía para el Betis?

En una divertida intervención difundida por el club verdiblanco, el extremo brasileño monta el mejor puzle de la historia del fútbol

El atacante del Real Betis Antony dos Santos ha recuperado las ganas de disfrutar como verdiblanco y no duda en atreverse a jugar. De manera afable, el '7' se ha atrevido a construir al jugador perfecto. Como si de un puzle se tratase, ha ido uniendo pieza a pieza, característica tras característica, hasta conformar el que a su juicio sería el futbolista imposible de frenar.

El futbolista perfecto, según Antony

El extremo brasileño accedió a construir el futbolista ideal en una divertida entrevista concedida a Betis TV. En ella, meditando bastante sus respuestas, comenzó escogiendo el habilidoso pie derecho de su compatriota Neymar Junior, la exquisita zurda del argentino Lionel Messi, el portentoso cabezazo y la capacidad de disparo del portugués Cristiano Ronaldo y la endiablada velocidad al espacio del francés Kylian Mpappé. Poca broma.Por ahí ya quedaría establecido un esqueleto que, entre risas, remató eligiendo el mejor peinado posible: "el del propio Antony". A partir de ahí, tocaba la difícil tarea de elegigir los principales atributos de ese futbolista perfecto que, por supuesto, ficharía para el Real Betis y en el que comenzó mirando al propio vestuario verdiblanco con el añoradísimo capitán, otro genio que no podía faltar en este fantástico 'Frankestein'.Además de todo lo anterior, tendría la magia con el balón que aporta su compañero y amigo Isco Alarcón, la inteligencia del también español Andrés Iniesta y la calidad técnica del campeón del mundo Ronaldinho Gaucho. Para rematar, el carisma de otro compatriota suyo como es Richarlison de Andrade.

Antony centra la atención en la vuelta al trabajo del Real Betis

La plantilla del Real Betis ha tomado este domingo un leve respiro en el frenético calendario que se mantiene a rebosar con compromisos en tres competiciones. Tras eliminar el miércoles al Elche CF en los octavos de final de la Copa del Rey, los pupilos de Manuel Pellegrini se impusieron en la noche de este pasado sábado al Villarreal CF, en la jornada 20 de LaLiga EA Sports, y volverán al trabajo en la mañana del lunes para comenzar a preparar la visita al PAOK de Salónica griego, en la séptima jornada de la Fase de Grupos de la UEFA Europa League.

En este primer entrenamiento de una semana que concluirá el domingo con un nuevo duelo liguero ante el Deportivo Alavés, las miradas en la Ciudad Deportiva Luis del Sol estarán puestas en el propio Antony, quien terminó tocado el encuentro contra el Villarreal. "Antony tenía molestias en el pubis, tiene pubalgia. Vamos a ver de qué se trata. Viene jugando muchísimo y vamos a ver si con un par de días de descanso no tiene problemas", explicó Pellegrini.