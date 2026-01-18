Pellegrini, que los ve en "el camino correcto" y no sabe "lo que es ir a menos", da el parte médico de Antony, Deossa y Amrabat

El chileno discrepa con los que piensan que se sale de un bajón, pues su equipo "lo venía demostrando" y nunca perdió "la identidad, la regularidad ni la convicción"

"Estamos muy contentos. El equipo hizo un partido muy completo, estando muy seguros defensivamente, con buen control del juego ante un rival muy difícil, yendo también a buscar el partido desde el inicio. Era muy importante para retomar el funcionamiento del equipo tras algunos altibajos y para seguir vigentes en la lucha por Europa", explicaba en los medios oficiales un Manuel Pellegrini que no daba más mérito por las bajas: "Nunca hablo de ellas. Los importantes son los que están; hoy, con la variante de Gio suelto por la izquierda. Les costó controlarlo. Es importante para nosotros. Y, en general, tuvimos bastante llegada y estuvimos casi impecables defensivamente, salvo una pérdida en el primer tiempo".

Respecto a la trascendencia, el entrenador del Real Betis, antes de pasar por sala de prensa y analizar otros asuntos, volvió a defender que, lejos de caerse, sus hombres siempre han estado vivos, como demuestra el hecho de ser uno de los pocos entre los ocho mejores en los tres torneos en que empezaron: "No sé si ha sido un punto de inflexión. Siempre he dicho que nunca estuvimos en crisis. Desde que ganamos en Copa del Rey pese a estar eliminados un rato. Todos los equipos tienen momentos mejores y peores. Son tres puntos más que nos permiten estar vigentes en las tres competiciones, pero quedan 54. Partidos como éste ante rivales como el Villarreal nos refuerzan mucho, sobre todo ante 60.000 personas".

El mejor juego casi del curso

"Muy contento. Discrepo de que el equipo no lo venía demostrando. Está a un punto de los punteros en la Europa League, clasificados para cuartos de la Copa del Rey y a ritmo de Europa League en LaLiga. No voy a hacer hincapié en las lesiones. La idea futbolística está clara y la va a imponer donde juegue, aunque a veces juegue peor y otras, mejor. No ha habido crisis de resultados en ningún momento. No jugamos bien contra el Elche, pero se ganó. Contra el Oviedo no convertimos. No hay falta de identidad ni juego en el equipo".

Ambición

"No sé lo que es ir a menos. Son pocos los equipos que están en tres competiciones. El Villarreal venía de descansar. Si pudiéramos tener más puntos en LaLiga sería fenomenal, pero no sería fútbol. Lo importante es mantener regularidad y convicción en lo que se hace. No hay que irse muy arriba cuando salen las cosas ni creer que somos el peor equipo cuando perdemos. Trato de inculcar una idea futbolística. Estoy ampliamente satisfecho de todo lo que hemos hecho. El camino es el correcto".

Buenas noticias

"Esta noche son todo buenas noticias por varias razones. Ganamos a un rival que está haciendo una campaña extraordinaria y, en segundo lugar, ganar a pesar de sobresaltos en algunos partidos en cuanto a juego, que me parece normal tenerlos y superarlos lo antes posible. La variante de Lo Celso lo hizo estar con más libertad de marca, tomó el control del balón. Todos hicieron un gran partido y un buen trabajo defensivo ante un rival como el Villarreal. Hicimos dos goles y tuvimos alguna oportunidad más. No recurro a la excusa de los lesionados. El plantel ha respondido en las tres competiciones. Me alegro por los rendimientos individuales, por el funcionamiento colectivo y por alegrar a 60.000 personas".

Lo Celso

"Es un jugador al que pedimos mucho por su calidad. Cuando analizo rendimientos, los evalúo de acuerdo a lo que se espera que cada uno pueda dar. Me alegro por el. Él tiene que salir del campo de juego bajo aplausos y no bajo criticas. No es por falta de entrega ni de ganas a veces. Absorbe muy bien las criticas. Me alegro mucho por él y por el resto de jugadores que puedan estar criticados, como 'Chimy' Ávila. Por eso tenemos un plantel que nos mantiene vigente en las tres competiciones".

Parte médico: Deossa, Antony y Amrabat

"Vamos a ver cómo evoluciona Nelson entre hoy y mañana. Ojalá que sea algo puntual de una noche. No puedo contestar hoy; va a depender de cómo reacciona y su estado de salud mañana para ver si puede estar ante el PAOK. Antony tenía molestias en el pubis, así que vamos a ver de qué se trata. Ha jugado mucho, si bien tratamos de promediar la cantidad de minutos. Ha jugado muchísimo y vamos a ver si con un par de días no tiene problemas. De Amrabat sabemos que tiene algunos problemas del golpe con Isco. Cuando vuelva, veremos más claro el panorama".