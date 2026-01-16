Pellegrini niega supuestas discrepancias con la directiva del Betis: "Ahora nos parece poco y a mí eso me genera satisfacción"

El técnico chileno asegura estar perfectamente alineado con los exigentes objetivos que el club espera obtener de la plantilla para la presente temporada y reivindica el crecimiento constante experimentado a lo largo de estos casi seis años que lleva al frente del equipo verdiblanco

Manuel Pellegrini es un técnico sobrado de méritos deportivos que, además, destaca por su excelente oratoria; una habilidad que le permite expresarse de manera tajante y rotunda sin necesidad de elevar el tono de voz, de responder con vehemencia ni de recurrir a los aspavientos. En este sentido, su respuesta ha sido rotunda cuando ha sido preguntado por un periodista acerca de una supuesta disparidad de criterios el técnico y la directiva sobre los objetivos a los que puede aspirar el Real Betis; especialmente si al final no hay refuerzos en este mercado invernal de fichajes tan inmóvil hasta la fecha. El chileno no cree que sea más pesimista ni realista que sus jefes, a quienes agradece la ambición que llevan por bandera mientras subraya que están muy de acuerdo sobre los retos para los que está capacitado este plantel.

Noticias Relacionadas Marcelino García Toral: Marca en rojo el duelo ante el Betis en La Cartuja: "Si lo ganamos es otro golpe encima de la mesa"

Los objetivos de Pellegrini y el Betis son exactamente los mismos

"Yo creo que la directiva del club y los míos están absolutamente alineados en una sola línea, que es la de tratar de mejorar lo más posible. Hemos logrado clasificar a jugar en Europa cinco años seguidos. Estamos en un momento en que estamos inmersos en las tres competiciones. Así que no creo que haya ningún tipo de discrepancia en eso. Lo otro es la ambición, por supuesto, y la exigencia. El querer llegar más arriba lo queremos todos, a la Champions queremos llegar todos", ha comenzado exponiendo el técnico verdiblanco en la rueda de prensa previa al duelo de este sábado en La Cartuja ante el Villarreal CF, equipo que marcha tercero con 12 puntos más que el Betis a pesar de haber jugado un partido menos.

Pellegrini ha dejado muy claro que en el Betis siguen considerando a los amarillos un rival directo y no dan perdidas las opciones de meterse entre los cuatro primeros por difícil que parezca: "Llegar a la Champions sería un logro importantísimo. Después habrá que ver si los equipos que juegan en Champions están preparados para jugar Champions o no". "Queda toda la segunda vuelta", ha recordado, poniendo en valor el reto realista de ser un fijo en competiciones europeas aunque no se logre esa guinda de subir al máximo nivel continental.

"Yo creo que en los seis años que llevamos acá hay un proceso que va avanzando año tras año y que siempre intenta buscar los mayores logros posibles. Para mí, lo más importante ha sido justamente inculcar esa ambición que hace que jugar seis años seguidos en Europa ahora parezca poco. Eso a mí me produce el doble de satisfacción. Así que seguiremos buscando progresar en el mismo camino, tanto desde la parte directiva como en la parte técnica", ha rematado el veterano preparador andino valorando todo lo conseguido en su etapa al frente del Betis.

Al Betis no le salen las cuentas: a este ritmo no se llega a la Champions

A 12 puntos del Villarreal, con un partido más; a nueve del Atlético de Madrid, que marca actualmente la zona Champions; a cinco del Espanyol, a la espera de lo que hagan este viernes los pericos ante el Girona; y empatado con el séptimo, el Celta. El Betis afronta su enésima oportunidad de acercarse a ese privilegiado balcón y lo hace con la necesidad de mejorar su deficitaria estadística ante los equipos de la mitad alta de la clasificación: sólo ha sumado un punto de 15 ante los cuatro primeros clasificados y sólo ha podido vencer en uno de sus siete duelos ante rivales directos.

Los heliopolitanos únicamente han sido capaces de vencer al RCD Espanyol en Cornellá (1-2), mientras que han perdido contra el Real Madrid, en el Santiago Bernabéu (5-1), y en casa frente al FC Barcelona (3-5), al Atlético de Madrid (0-2) y al Athletic Club de Bilbao (1-2). Ante el Villarreal CF y el RC Celta de Vigo, también a domicilio, fue capaz de rascar sendos empates: 2-2 en La Cerámica y 1-1 en Balaídos. Empieza la segunda vuelta y hay mucho terreno por recuperar. El exigente público de La Cartuja, que tiró de la oreja a sus jugadores pero ayudó mucho a ganar al Elche CF, debe jugar un papel clave este sábado.