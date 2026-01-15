Pellegrini termina con el incipiente debate con sus demoledores datos en la Copa del Rey

Justo cuando reaparecían sus detractores, el 'Ingeniero' rompió su maleficio copero en el mes de enero confirmando su presencia en el podio de este competición con un porcentaje espectacular

Cada vez que el Betis atraviesa por una crisis de resultados, aunque no sea alarmante, comienzan de nuevo las críticas a Pellegrini por parte de un sector del beticismo y se reabre el debate sobre la idoneidad de seguir confiando en el técnico chileno hasta el punto de cuestionar la decisión del club de renovarle.

Esta 'rebelión' se produce de manera cíclica y siempre suele terminar de la misma manera, con un golpe sobre la mesa de Pellegrini que sepulta a las voces críticas por medios de resultados positivos y/o de nuevos récords que evidencian su rol principal en los éxitos del club heliopolitano.

De este modo, la remontada contra el Elche, en plena ebullición de sus detractores tras empezar el año con mal pie, mejora más si cabe las extraordinarias estadísticas como bético del 'Ingeniero' en la Copa del Rey, título que ya ha levantado en el banquillo de La Palmera.

El Betis de Pellegrini, casi intocable en la Copa del Rey

No en vano, el Betis de Pellegrini ha superado 21 de las 25 eliminatorias disputadas en sus cinco temporadas y media, lo que supone un elevado 84% de clasificaciones. Y es que solo ha perdido cuatro eliminatorias, ante Alavés y Barcelona y en los penaltis contra Athletic y Osasuna.

Tanto es así que Manuel Pellegrini se encuentra nada más y nada menos que en el podio histórico del torneo de los técnicos con menor porcentaje de derrotas con un mismo equipo en la Copa del Rey. De hecho, el técnico verdiblanco comparte honor con Luis Enrique y Helenio Herrera en sus respectivas etapas en el Barcelona.

Pellegrini rompe el maleficio copero en el mes de enero

Y es que el Pellegrini solo ha perdido en el 7,7% de los partidos disputados en esta competición, lo que se traduce en dos derrotas en un total de 26 encuentros y curiosamente las dos se produjeron en enero en los dos años anteriores. Así, el 15 de enero de 2025 sucumbió por 5-1 contra el Barça, mientras que el 6 de enero de 2024 cayó con el Alavés (1-0). Este curso ha roto esta dinámica negativa en el primer mes del año gracias a la remontada firmada con los dos goles de Chimy Ávila.

Solo lo superan en esta estadística Luis Enrique, con un 3,7% merced a una sola derrota en 27 duelos, y ligeramente Helenio Herrera, que sufrió solo un 7.1% de derrotas al perder dos de los 28 envites jugados.

Datos demoledores con los que Pellegrini frena un debate que enterrará definitivamente si el Betis logra superar al Villarreal en La Cartuja el próximo sábado a partir de las 21:00 horas.