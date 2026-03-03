Pellegrini: un debate anacrónico y fuera de lugar

Recién renovado hasta 2027, el conjunto heliopolitano sigue siendo de los que menos pierde de Europa (7 de 38) y se ha acostumbrado a callar bocas

No falla: el Real Betis no consigue un resultado esperado, una victoria en este caso en El Gran Derbi ante el Sevilla FC, y comienza de nuevo el debate sobre la figura de su entrenador, Manuel Pellegrini. Resulta curioso que se discuta la continuidad de un entrenador que se ha convertido por méritos propios en el mejor de la historia del club heliopolitano, con permiso de Lorenzo Serra Ferrer.

Cumplirá dentro de cinco partidos, concretamente en la visita a San Mamés, 300 encuentros al frente del conjunto de La Cartuja el técnico chileno, que sigue dirigiendo a uno de los equipos de Europa (y, por ende, de España) que menos pierde (sólo siete partidos oficiales perdidos de 38), porque no hay que olvidar que el duelo cainita quedó 2-2.

Hace ya casi dos años que dejó atrás su peor racha, que para el 'Ingeniero' fueron cuatro partidos consecutivos perdiendo. Ha habido alguna dinámica de tres derrotas seguidas, pero prácticamente nunca pasa más de un mes sin ganar partidos, si bien el rendimiento del equipo podrá ser más o menos cuestionable, habrá más altos y más bajos.

Para eso ha tomado cartas en el asunto el entrenador bético en la sesión de este martes. Pero lo indiscutible es que el Betis es quinto en LaLiga, todavía con tres puntos de ventaja sobre el Celta, con el que tiene que enfrentarse dentro de muy poco en el Estadio de La Cartuja después del empate a uno de allí. Es decir, que tiene una ventaja considerable con el séptimo, que sería a priori el que no entraría en Conference League si no corre el turno por la final de la Copa del Rey.

Ahora mismo, el Betis está aferrado al quinta puesto, todavía bastante cerca de los puestos que darán derecho a jugar la Champions; y quién sabe si esa plaza al final tiene premio gordo. Además de en octavos de la Europa League en un lado del cuadro favorable, ya que al final ha tenido un poco de suerte en el sorteo de ésta y las siguientes rondas.

Es verdad que queda el lunar de la eliminación en Copa por 0-5 ante el Atlético de Madrid; en cuartos de final, no hay que olvidarlo. Pero parece bastante prematuro y sobre todo, parece muy cuestionable que se hable, que se discuta sobre la continuidad de Manuel Pellegrini. Estoy de acuerdo con que tiene que estar también en a veces en el centro de la crítica, pero sin excederse.

Sólo dos cambios en El Gran Derbi... ¿y?

Una de las críticas que ha recibido Manuel Pellegrini es que hizo muy pocos cambios en el en el derbi. Habrá que ver también lo que tiene en el banquillo, los recursos que él considera válidos. Es verdad que pudo hacer más relevos para refrescar el equipo, pero más allá de cuestiones puntuales y meramente tácticas, el míster está tan acostumbrado a callar bocas que no sé como los muchos detractores, de ésos que están ocultos durante casi todo el año, aparecen en estas circunstancias. Ya ni siquiera esperando una derrota, sino un derbi que se deja escapar un 2-0 para acabar empatando a dos y acumulando tres derbis seguidos sin perder.