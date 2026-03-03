Álvaro Fidalgo entiende el enfado de la afición del Betis: "Llevo aquí el tiempo suficiente para saber lo que significa"

Eligió El Gran Derbi para estrenar su cuenta goleadora con un recurso técnico que explica por qué en México le llaman 'El Maguito'. Cuando se marchaba al descanso, aún en plena euforia, advertía de que el triunfo no estaba hecho y tras el derbi se expresó en redes sociales

El pitido final del árbitro tras el derbi que acabó en empate entre el Real Betis y el Sevilla FC se vivieron momentos muy tensos entre un minúsculo sector de la afición local y jugadores del equipo verdiblanco -especialmente Antony-. En general, el reproche fue unánime y el equipo lo aceptó entre gestos de disculpas a un Estadio de La Cartuja que acababa de batir un nuevo récord de asistencia reuniendo a un total de 67.447 personas que se fueron a caso con un regusto de lo más amargo después de irse al descanso con una ventaja de 2-0 en el marcador para ver cómo Alexis Sánchez e Isaac Romero empataban en el tramo final de una nefasta segunda parte.

Igual de agridulce fue el encuentro para los dos goleadores locales. Antony dos Santos pasó de hacer el 1-0 con un golazo de chilena a acabar encarándose con un reducido grupo de aficionados que se pasaron a la hora de expresarle su enfado por el resultado. El 2-0 fue otro tanto de muy bella factura: un contragolpe fulgurante, un pase exquisito de Ez Abde y una definición plena de talento por parte de Álvaro Fidalgo, que elegía El Gran Derbi para un eufórico estreno como verdiblanco que se fue estropeando a partir de la reanudación.

"Bueno, vamos ganando 2-0 al descanso; pero esto todavía no ha acabado. Los derbi hay que jugarlos durante los 90 minutos, así que hay tener mucha mesura y tranquilidad, seguir haciendo lo que estamos haciendo durante los 90 minutos", decía al descanso el recién fichado futbolista del Betis, que aseguraba tener el presentimiento de que iba a marcar ante el Sevilla. "Lo soñé varias veces ayer por la noche, luego que pase o no pase... pero gracias a Dios así fue", añadió el centrocampista asturiano antes de marcharse a vestuarios.

Ya más tarde, en frío, el futbolista nacionalizado mexicano recurría a las redes sociales para hacer una reflexión sobre ese regusto agridulce en el que podría haber sido su primer gran día como bético y sin embargo acabó en clima bronco. "Ya llevo el tiempo suficiente aquí como para entender lo que significa el derbi para la afición y el equipo, por eso sé que lo de ayer dolió y más por cómo se nos escapó", expresó Fidalgo, asegurando comprender el enfado de la afición.

"Por otro lado, mi primer gol con la camiseta de las trece barras y en un derbi será un momento que quedará para siempre en mi cabeza y en mi corazón. ¡Gracias a todos! ¡Vamos juntos a por todo lo que viene!", añadía el futbolista que llegó al Betis en el pasado mercado invernal procedente del Club América de México, donde le apodaron 'El Maguito' por detalles técnicos como el que mostró para batir a Odysseas Vlachodimos antes de que su equipo se desinflase de manera inesperada.