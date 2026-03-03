Las obras en el Olímpico de Atenas mermarán la 'marea verde' en Atenas

La entidad verdiblanca dispone de 1.752 entradas para el 12 de marzo, el 5% de un aforo reducido por un problema estructural de la cúpula diseñada por Calatrava

Unos problemas estructurales en la cúpula del Estadio Olímpico de Atenas, diseñada por el arquitecto español Santiago Calatrava para los Juegos Olímpicos de 2004, provocaron a finales de 2023 el cierre total de las instalaciones por diferentes fallos de mantenimiento en su estática. La impresionante estructura de acero de 25.000 toneladas, con dos arcos de 304 metros de luz que sostienen un techo de policarbonato, sigue dando quebraderos de cabeza a uno de sus moradores, el Panathinaikos, rival del Real Betis en los octavos de final de la Europa League y anfitrión en concreto el jueves 12 de marzo a las 18:45 horas.

Así las cosas, la capacidad total del recinto, que supera las 71.000 plazas, se ha visto reducida a poco más de 35.000, siendo el récord de asistencia este curso las 36.121 personas que se dieron cita ante el Rangers a finales de julio pasado en la tercera ronda previa de la segunda competición continental. El equipo que ahora dirige Rafa Benítez utiliza en la SuperLeague el Apostolos Nikolaidis, de 15.000 espectadores de aforo, aunque el campo del distrito de Ampelokipi no cumple con las exigencias de seguridad y logísticas de la UEFA para albergar un encuentro de esta magnitud.

Se batirá seguro el récord en un desplazamiento en Europa

No pudo haber oficialmente béticos en Razgrad (Bulgaria), más allá del pequeño grupo que lo intentó de tapadillo, en el primer choque de la liguilla de la UEL, mientras que en los otros tres desplazamientos no se superaron los 500 expedicionarios (en Genk, para donde había 1.140 plazas), al tiempo que acudieron 250 (de 1.254 posibles) en Zagreb y alrededor de 200 (de 1.450) en Tesalónica contra el PAOK. Hay que recordar que la UEFA obliga a reservar el 5% de los aforos para el público foráneo. El jueves de la semana que viene, con el pase a cuartos en juego, sí se esperan que las 1.752 entradas ofertadas para volver a Grecia tengan mucha más aceptación. El récord liguero seguirán siendo las 1.300 en Elche; en Copa, 2.500 en Murcia.

A la espera de que se termine su nueva casa, el Votanikos Arena

El Panathinaikos tiene avanzado el proyecto de su nuevo estadio, el Votanikos Arena, que se ubicará en el barrio ateniense del mismo nombre, una zona industrial un poco dejada de la mano de Dios, aunque considerada por el Gobierno local al alza. El recinto, que tendrá una capacidad de 46.000 espectadores, no tiene aún fecha de finalización, pero permitirá a medio plazo la marcha del Spyros Louis, AKA Olímpico de Atenas.