La 'marea verde' se secará en Getafe: sin aficionados verdiblancos cinco meses después

Las obras de remodelación del Coliseum impedirán al club azulón ceder entradas para la afición heliopolitana, que tendrá que buscarse la vida el 7-M para animar a los de Pellegrini

Cinco meses después de la visita al Ludogorets, segunda jornada y primera a domicilio de la liguilla de la UEL, el Real Betis no podrá vender entradas para la zona visitante de un estadio en la presente temporada. Si el 2 de octubre de 2025 se impidió viajar a Bulgaria a los seguidores verdiblancos por culpa de un castigo federativo, esta vez serán las obras de remodelación del Coliseum de Getafe los que propiciarán que el anfitrión no ceda tickets a la nutrida hinchada bética afincada en tierras madrileñas para la jornada 27ª el sábado 7 de marzo a las 14:00 horas.

Un nuevo Coliseum con apenas 2.000 plazas más, pero mucho más moderno

En junio de 2025 comenzaron los trabajos de remodelación y modernización del Coliseum de Getafe, que tendrán una duración aproximada de 30 meses y un presupuesto de 50 millones de euros. La idea del club azulón, que no se mudará durante las obras y mantendrá un aforo de 10.500 asientos, en principio 10.400 reservados para sus abonados (los que había y los que estaban en lista de espera) y 100 para la afición foránea (entre Tribuna y Fondo Norte), aunque últimamente se está dejando este pequeño cupo para las taquillas. El Getafe CF espera estrenar su nuevo estadio en la campaña 27/28, subiendo de las 16.500 a las 18.500 plazas, más zonas VIP, eliminando el foso y readaptando las gradas.

Como quiera que el choque en Razgrad fue el cuarto lejos de Sevilla para el Real Betis, después de las jornadas 1ª, 6ª y 4ª, han sido dieciséis desplazamientos con público para los heliopolitanos, que han tenido presencias mínimas por razones similares en Vallecas o Balaídos, llegando a movilizar a más de 1.000 personas a Palma de Mallorca el pasado fin de semana, alrededor de 1.300 a Elche en la entrega inaugural de LaLiga y hasta 2.500 a Palma del Río en la Copa del Rey, con una media superior a 650 en cada compromiso foráneo.

Más de 12.000 espectadores movilizados en 19 salidas hasta la fecha

El Real Betis ha movilizado hasta la fecha más de 12.000 espectadores en los 19 desplazamientos donde tuvo representación, pues no viajaron de manera oficial a Razgrad por el castigo de la UEFA por los incidentes en Florencia durante la vuelta de las semifinales de la Conference League 24/25 ante la Fiorentina. Casi una decena de béticos de Erasmus en Nápoles y Salerno (Italia) sí se las ingeniaron para comprar entradas y presenciar 'de estrangis' e choque ante el Ludogorets de la presente edición de la Europa League, de largo la 'marea verde' más baja de todas, pues nunca hubo menos de 100 hinchas verdiblancos apoyando a los suyos lejos de La Cartuja.