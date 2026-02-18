Junior Firpo, el 'último' de Pellegrini en su regreso al Betis

Lastrado por las lesiones, que le han frenado en varias ocasiones, y las decisiones técnicas han provocado que sea el jugador de campo con menos minutos de la plantilla

El regreso a casa de Junior Firpo a coste cero el verano pasado generó ilusión en el beticismo por la huella que dejó en su primera etapa como producto de la cantera y la necesidad de reforzar un frágil carril zurdo. En este sentido, llegaba para competir por un puesto con Ricardo Rodríguez, aunque más adelante también entró en la lucha el polivalente Valentín Gómez.

Lo cierto es que el lateral hispano-dominicano disfrutó de protagonismo al principio de temporada, con cuatro titularidades en los primeros seis encuentros del campeonato doméstico, pero entonces, al margen de que su rendimiento no fuera el de su anterior etapa, empezaron a llegar unos problemas físicos que le han obligado a perderse numerosos partidos a partir de noviembre, un total de 15.

Dos lesiones han lastrado su regreso al Betis

Primero sufrió una lesión en el tercio proximal de su isquiotibial derecho y las dos veces que reapareció volvió a sufrir molestias en la parte posterior del muslo. No obstante, entre uno y otro percance tampoco disfrutó de los favores de Pellegrini, quizás porque tampoco se encontraba al cien por cien o porque en ese momento preferió a un Valentín Gómez en un gran momento de forma.

Además, una vez que en febrero ya ha vuelto a estar disponible, Junior todavía no ha pisado el terreno de juego, pues ha sido suplente en los dos partidos contra el Atlético de Madrid y también con el Mallorca. Por, el carrilero zurdo no juega desde el 10 de enero, cuando fue titular contra el Oviedo.

Junior solo ha jugado más minutos que Adrián

Esta ausencia de protagonismo ha provocado que Junior sea a día de hoy el jugador de campo con menos minutos de la plantilla, ya que únicamente Adrián San Miguel, tercer portero, ha disfrutado de menos oportunidades, sin contar, obviamente, al recién llegado Álvaro Fidalgo, que ya suma solo 500 minutos menos que el de Santo Domingo.

En total, Junior acumula 687 minutos repartidos en 11 partidos, lastrado por las lesiones y también por las decisiones de Pellegrini, que, aunque ha estado a punto de salir en varias ocasiones, confía mucho en Ricardo Rodríguez, titular en los dos últimos partidos de Liga en detrimento del canterano.

Habrá que ver si ahora que ya está plenamente recuperado y con dos competiciones en liza, aumenta el protagonismo de Junior, que, sin duda, esperaba un regreso a casa mucho más fructífero, libre de tantos problemas físicos y con mayor presencia en los planes del técnico chileno.