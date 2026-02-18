Los otros dos sancionados del Sevilla FC, además de Almeyda: Joan Jordán se queda también sin El Gran Derbi; Juanlu Sánchez, baja en Getafe

Además de los castigos impuestos al carrilero canterano, por su expulsión por doble amarilla ante el Alavés, y la roja directa al mediocentro catalán, por protestas al árbitro, el Sevilla FC ha sido condenado también a pagar una multa económica por mala conducta

El Sevilla FC ha conocido este miércoles que el Comité de Disciplina de la RFEF ha decidido imponer siete encuentros de sanción al entrenador, Matías Almeyda, por su polémica expulsión en el partido del pasado sábado ante el Deportivo Alavés y su posterior enfrentamiento con el colegiado Iosu Galech Azpeteguía. No obstante, aunque el argentino copa los principales focos de atención, no es la única mala noticia que ha recibido el club nervionense. Además, también estaba a la espera de conocer este miércoles el castigo impuesto a Joan Jordán y a Juanlu Sánchez, quienes también vieron sendas tarjetas rojas en el último duelo liguero.

Un partido de sanción para Juanlu Sánchez, dos a Joan Jordán y multa económica al Sevilla FC por mala conducta

Juanlu Sánchez, que se fue a vestuarios en el tempranero minuto 17 después de ver dos tarjetas amarillas por sendas faltas peligrosas, tendrá que cumplir un único encuentro sin jugar. Es decir, el polivalente jugador quinteño no podrá jugar el próximo domingo en el Coliseum frente al Getafe CF; pero sí estará en El Gran Derbi del próximo 1 de marzo en La Cartuja. Por contra, la cartulina roja a Joan Jordán fue por protestar en el banquillo -ni siquiera se vistió de corto- y en su caso ha sido juzgado con dos jornadas de sanción, por lo que no podrá jugar en tierras madrileñas ni en el duelo de máxima rivalidad hispalense contra el Real Betis. Según el acta, fue penalizado por "correr por el área técnica con los brazos en alto".

"Jordán Moreno, Joan (Sevilla FC ) 2 partidos de suspensión por protestas al árbitro, con multa accesoria en aplicación del artículo 52 CD (Artículo: 127)". "Sanchez Velasco, Juan Luis, 'Juanlu', (Sevilla FC ) 1 partido de suspensión por doble amonestación y consiguiente expulsión con multa accesoria (Artículo: 120)", explica la resolución compartida por el portal web oficial de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Además, el club blanquirrojo ha sido condenado a pagar "una multa por Represión pasiva de conductas violentas, xenófobas, e intolerantes (Artículo: 114)" cuya cuantía no se especifica.

Cabe recordar que, si la entidad de Eduardo Dato no quiere volver a estar el miércoles que viene pendiente del juez de Disciplina, deberá extremar precauciones en el choque ante el Getafe CF de las 14:00 horas del próximo domingo en la jornada 25 de LaLiga EA Sports. A sólo una amarilla de perderse el derbi están Lucien Agoumé y José Ángel Carmona, que suman nueve amonestaciones y bordean el segundo ciclo; además de César Azpilicueta, Gabriel Suazo y Tanguy Nianzou, con cuatro amonestaciones cada uno.