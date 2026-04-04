Noticias negativas con Marius Marin, preferencia del Sevilla para el centro del campo

El pivote rumano, objetivo de Antonio Cordón para verano, retrasa su regreso a los terreno de juego debido a una lesión de la que permanecen pendientes en Nervión

La suerte no ha sonreído hasta el momento al Sevilla con sus movimientos de cara a la próxima ventana estival, pues dos de sus objetivos, Patrik Mercado y Marius Marin, han caído lesionados con las pertinentes consecuencias para los nervionenses.

El caso del internacional rumano, entre las preferencias de Antonio Cordón para la faceta defensiva del centro del campo por su condición de agente libre en verano tras acabar contrato con el Pisa, resulta menos grave, pero mantiene pendiente a la dirección deportiva blanquirroja, y más después de que lleguen malas noticias procedentes de Italia.

El pivote rumano sufre una lesión en el ligamento colateral de la rodilla izquierda, pero el pronóstico no era grave y se esperaba que volviera a estar disponible tras el parón internacional, para el choque de este domingo contra el Torino. El propio futbolista había publicado un mensaje en sus redes que reforzaba esa idea.

El técnico del Pisa confirma la baja prolongada de Marin

Sin embargo, el entrenador del Pisa, Oscar Hiljemark, confirmó en rueda de prensa que Marin prolonga su periodo de ausencia al no llegar a tiempo para el partido contra los turineses, no poniendo fecha para su regreso. "Marius no está disponible", corroboró el preparador pisano, que no contará por segundo partido consecutivo con el mediocentro, pieza clave en su esquema.

Esta lesión impidió a Marin viajar con Rumanía disputar el partido clave de la repesca que dejó a su combinado nacional sin la posibilidad de disputar del Mundial tras caer con Turquía, lo cual fue una buena noticia para los nervionenses. Y es que estar en la cita mundialista podría haber supuesto la revalorización del futbolista y un posible retraso de la decisión sobre su futuro.

Cabe recordar que, antes de la lesión, desde Italia se aseguró que Antonio Cordón se había desplazado a Italia para profundizar en las conversaciones por Marin, de cuya evolución el Sevilla está muy pendiente después de lo sucedido con Patrik Mercado.

El fichaje de Mercado, congelado

Así, el Sevilla anunció semanas atrás el acuerdo con independiente del Valle para ejecutar en verano su fichaje por seis millones de euros, pero el joven futbolista ecuatoriano sufrió "una doble rotura, del ligamento cruzado anterior y del menisco medial, en la rodilla derecha, producto de un mecanismo indirecto con valgo forzado y rotación" que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego alrededor de seis meses.

Este contratiempo ha provocado que el Sevilla congele su llegada, tal y como reveló Antonio Cordón en la presentación de García Plaza. "Nosotros con Patrik Mercado tenemos un principio de acuerdo, pero en definitiva tiene que pasar un reconocimiento médico. Es decir, tenemos una prioridad para hacernos con ese fichaje y en junio tenemos que decidir en función de lo que diga el reconocimiento médico".