Dos obstáculos menos para el Sevilla con el fichaje de Marius Marin

Objetivo gratis de Cordón para el centro del campo, el medio rumano no estará en el escaparate del Mundial y se ha pronunciado sobre su lesión con un mensaje favorecedor para el Sevilla

Marius Marin se erige en una de las prioridades de Antonio Cordón para reforzar la parcela defensiva el centro del campo sevillista la próxima temporada, pues, al margen de convencer en el plano deportivo, cumple un requisito indispensable: coste cero.

El centrocampista rumano termina contrato el 30 de junio y, como ya informó ESTADIO, no renovará en el Pisa italiano tras una larga etapa en sus filas para iniciar una nueva aventura.

Cordón ya ha contactado con el entorno del medio e incluso habría viajado a Italia semanas atrás para avanzar en una incorporación preferente que se ha liberado recientemente de dos obstáculos que podrían haber complicado la operación.

Mensaje positivo de Marin sobre su recuperación

Por un lado, el pasado 15 de marzo, el rumano cayó lesionado en el partido contra el Cagliari en una acción fortuita y rápidamente saltaron las alarmas, pues un percance físico de alcance habría posiblemente frustrado su llegada. Sin embargo, las pruebas realizadas descartaron gravedad y, recientemente, el entrenador del Pisa, Oscar Hiljemark, mandó un mensaje tranquilizador antes de la última jornada.

"Esperamos que Marin pueda volver después del parón liguero. No es una lesión grave. No estará disponible el domingo, pero creo que podrá volver para el partido contra el Torino (domingo 5 de abril)", apuntó el míster, respaldado por el propio Marius Marin, que ha confirmado a través de sus redes sociales que volverá pronto.

Así, en una historia de Instagram ha subido una imagen trabajando en el gimnasio con un mensaje claro, "Back", en referencia a que no tardará en incorporarse al grupo y estar de nuevo disponible, por lo que los problemas físicos ya no obstaculizan su llegada a Nervión.

La otra amenaza la representaba la posible clasificación para el Mundial de Rumanía, pues Marin es un fijo en las convocatorias y estar en el escaparate internacional podría retrasar su decisión por la posibilidad de revalorizarse.

Marin se queda sin Mundial

Sin embargo, ya no es un problema para el Sevilla tanto en cuanto esta posibilidad se ha evaporado al caer ayer eliminada la selección rumana en las semifinales de la repesca para acceder al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Rumanía, sin el lesionado Maruis Marin, perdió 1-0 contra los otomanos y vio truncadas sus esperanzas de estar en la gran cita mundialista.

Estos dos factores podrían acelerar las negociaciones por el pivote al no haber ningún condicionante de por medio más allá de otras ofertas que pueda manejar, lo que ya dependerá de las prisas del Sevilla y de la voluntad del jugador de 27 años, que vería con buenos ojos recalar en Nervión.