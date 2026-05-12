La lista del Sevilla para visitar al Villarreal: tres bajas, varios tocados y dos descartes pendientes

Luis García Plaza no podrá contar con Isaac Romero, pero sí viajan otros tres futbolistas que llegan muy justos, de los que no quiso desvelar su identidad. En total son 25 los desplazados, por lo que dos de ellos se quedarán sin vestir en La Cerámica

Más aliviado después de sus dos triunfos consecutivos en casa ante Real Sociedad y Espanyol, el Sevilla FC vuelve a disputar una nueva 'final' por la permanencia este miércoles en La Cerámica ante el Villarreal. La renta de tres puntos sobre el descenso que marca el Alavés, con nueve en juego, y el hecho de que haya hasta otros cuatro conjuntos con un punto menos hace que los nervionenses lleguen a esta cita en una situación menos delicada.

Pero la importancia de choque sigue siendo máxima para dar otro paso hacia una salvación que incluso podría quedar sellada de forma virtual si a un triunfo blanquirrojo le acompañan en esta jornada las derrotas de Levante y Alavés, que se medirán a Celta de Vigo y FC Barcelona, respectivamente.

Los nervionenses buscarán vencer en un estadio donde lo hacen desde 2017 y ante un equipo que ha ganado 14 de sus 17 encuentros esta temporada como local en LaLiga. Solo ha perdido ante FC Barcelona y Real Madrid y cedió un empate frente al Real Betis. La empresa, sin duda, es complicada, pero Luis García Plaza se ha mostrado esperanzado en lograr la tercera victoria consecutiva, algo desconocido en el conjunto sevillista esta campaña.

Isaac Romero no llega a tiempo: a la tercera, la vencida

Para ello, el entrenador madrileño ya anunció en la rueda de prensa previa al choque que pierde por lesión a Isaac Romero. Después de llegar muy forzado a los dos últimos compromisos, en los que fue sustituido en el descanso, el lebrijano se ha ejercitado este lunes al margen del grupo, sin acudir siquiera al Sánchez-Pizjuán, y esta vez no ha llegado a tiempo.

Marcao y Manu Bueno también se quedan en tierra

El delantero se suma así las bajas ya conocidas de Marcao y Manu Bueno. El central brasileño se despidió en enero de la temporada por una rotura en el hueso escafoides de su pie izquierdo, mientras que el mediocentro canterano se ha perdido las dos últimas citas tras sufrir un edema un óseo en la plataforma tibial de la rodilla derecha en el entrenamiento del pasado sábado, anunciando ya en su momento el técnico que estará varias semanas fuera.

Varios tocados en el Sevilla FC: sobran dos de la lista de 25

Hay otros tres futbolistas que llegan muy justos. Uno de ellos no estará seguro en el once y la recomendación de los médicos es que los otros dos, a ser posible, no sean utilizados. Sin embargo, García Plaza no quiso desvelar sus nombres para no dar a pistas a Marcelino García Toral.

Así, la convocatoria está formada por los 25 jugadores disponibles, incluidos los tres jugadores que se quedaron su vestir en el duelo ante la Real Sociedad: el meta Alberto Flores y los centrales Fede Gattoni y Fábio Cardoso, que no entran en los planes del entrenador. Pese a ello, mañana solo deberá realizar dos descartes, por lo que uno de ellos podría estar en el banquillo.

La lista completa del Sevilla FC para visitar al Villarreal

La citación completa, por tanto, es idéntica a la última con la salvedad de la mencionada ausencia de Isaac Romero. Así, la lista está formada por Vlachodimos, Nyland, Alberto Flores, Carmona, Juanlu, Kike Salas, Castrín, Nianzou, Fábio Cardoso, Gattoni, Azpilicueta, Oso, Suazo, Gudelj, Agoumé, Sow, Mendy, Joan Jordán, Rubén Vargas, Peque, Januzaj, Ejuke, Alexis Sánchez, Maupay y Akor Adams.

Jugadores como Djibril Sow, Juanlu, Alexis Sánchez o Akor Adams tienen opciones de entrar en un once que experimentará "cuatro o cinco cambios", como admitió García Plaza, la mayoría de ellos obligados por cuestiones físicas. Además, solo cuatro días después tocará entrar de nuevo en acción ante el Real Madrid en el Sánchez-Pizjuán.

Será esta tarde cuando la expedición del Sevilla FC ponga rumbo a Castellón, donde quedará concentrada antes de desplazarse mañana a Villarreal para disputar el encuentro en el Estadio de La Cerámica, que arrancará a las 19.00 horas.