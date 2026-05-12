García Plaza, la venta del Sevilla y su futuro: "Tengo contrato si nos salvamos"

El entrenador nervionense no quiere mirar más allá del encuentro de este miércoles ante el Villarreal y elude pronunciarse sobre el desembarco de Sergio Ramos, pero recuerda que tiene firmado una campaña más si logra la permanencia en LaLiga

Luis García Plaza ha vivido un auténtico vaivén de emociones en muy poco tiempo. Después de seis partidos en el banquillo del Sevilla FC, el técnico madrileño ha ganado sus tres partidos en el Sánchez-Pizjuán y ha perdido en los tres disputados a domicilio. De los abucheos y los insultos recibidos por el equipo a su llegada a la capital hispalense tras caer ante Oviedo, Levante y Osasuna ha pasado a la locura creciente que se ha vivido en la 'Bombonera' tras derrotas a Atlético de Madrid, Real Sociedad y Espanyol. Ahora tiene tres encuentros aún por delante para tratar de sellar el objetivo para el que se le contrató. Pero el madrileño no piensa más allá de este miércoles, cuando volverán a comparecer en La Cerámica.

Luis García Plaza deja su continuidad en el Sevilla FC en manos del club

"Lo que tenga que pasar, que pase, no tengo ni idea. Yo tengo contrato si nos salvamos, pero eso dependerá del club. Vamos a centrarnos en el partido del Villarreal, el de mañana es el partido más difícil de los tres que nos quedan", recalcó el preparador sevillista al ser cuestionado por su futuro en la rueda de prensa previa al choque ante submarino.

Se entiende que su continuidad, no obstante, no solo dependerá de si consigue la permanencia o no, por más que así esté reflejado en el acuerdo que firmó con Del Nido Carrasco. Al actual presidente le queda en teoría poco tiempo en el cargo después del acuerdo cerrado este mismo lunes entre los máximos accionistas y el grupo liderado por Sergio Ramos, Five Eleven Capital, para una venta del club que estaría solo a la espera de la firma en notaría y el cambio de propiedad en el CSD. Por ello, ante este nuevo escenario, habrá que ver cuál es la idea que los nuevos dueños traerían en la parcela deportiva.

La sombra de José Juan Romero

Como informó ESTADIO Deportivo, el ex bético José Juan Romero, actual entrenador del Ceuta, sería una de las apuestas de René Ramos, hermano y agente del camero. Pero García Plaza prefirió no opinar de esa trascendental negociación que se producía poco antes de que él mismo saliese a atender a los medios en la sala de prensa del Sánchez-Pizjuán: "No puedo pensar en nada más que el Villarreal, no puedo desviarme un ápice de mi función y lo que debo hacer".

El importante rol de Azpilicueta, que "volverá a jugar"

Por otro lado, el técnico madrileño sí se refirió a algunos nombres propios de su plantilla, destacando el papel que viene jugando Azpilcueta, que ya está recuperado pero ha visto los dos últimos partidos desde el banquillo. "César es uno de esos jugadores que todo entrenador quiere tener. El otro día le dije que hablase él en la arenga antes del partido porque a veces es bueno escuchar una voz diferente Está pendiente de todo, nos ayuda mucho, habla, está encima.... Es un profesional diez y va a volver a jugar. No sé si será ante el Villarreal pero volverá a participar porque ya está bien”, afirmó sobre el defensor navarro.

El papel de Akor Adams y el resto de atacantes

Además, García Plaza no quiso centrarse en la figura de Akor Adams tras su importantísimo gol en el alargue ante la Real Sociedad y destacó que todos vienen sumando en ataque. "Maupay salió después de no jugar y marcó gol y está aportando, Alexis ha sido de los mejores entrando en el descanso, Akor el otro día... Me dicen además que ha metido más goles desde el banquillo que titular. Todos tienen que jugar su papel, de titular y suplente, y aportar minutos de calidad. Ahora todos saben que da igual jugar o no de titular, todos están sacrificados", recordó.

El banquillo, los entrenos en el Sánchez-Pizjuán, la camisera retro... ¿superstición?

Por último, negó que fuese supersticioso pese a que implementado algunos cambios que están dando cambiado la suerte, como la nueva ubicación del banquillo local en el Sánchez-Pizjuán, el hecho de volver a entrenarse en dicho recinto o la utilización de la camiseta retro en los tres partidos ganados en casa. "Lo del banquillo es que me siento más cómodo ahí y cada vez hay más estadios que lo tienen en la izquierda. Lo de los entrenos creo que es bueno que se entrene en el estadio porque es donde se juega y compite, aunque haya que reservar el césped. Y lo de la camiseta no lo he hecho yo, pero si suma.... En mis tres partidos como local ha venido mi mujer y ya le he sacado el billete para que venga ante el Real Madrid", sentenció.