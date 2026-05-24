Rafa Jódar - Aleksandar Kovacevic: Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el debut de Jódar en Roland Garros 2026

Rafa Jódar se estrena en la edición 2026 de Roland Garros ante el norteamericano Aleksandar Kovacevic

Rafa Jódar se estrena, a sus 19 años, ese lunes en Roland Garros después de haberlo hecho en un Grand Slam en el Open de Australia, donde alcanzó la segunda ronda.

El tenista madrileño llega a París como cabeza de serie después de enlazar un mes y medio de ensueño, en el que ganó el ATP 250 de Marrakech, llegó a semifinales en el Conde de Godó y a cuartos de finales en los Masters 1.000 de Madrid y Roma.

Jódar ha levantado mucha expectación en Roland Garros y se estrena ante un Aleksandar Kovacevic que viene de alcanzar hace dos días las semifinales del ATP 500 de Hamburgo, donde perdió ante el futuro campeón, el peruano Ignacio Buse.

El gran reto de Jódar no sólo estará en derrotar a un rival que ha demostrado llegar en muy buena forma, sino adaptarse a jugar a cinco sets, algo a lo que aún no está muy acostumbrado.

"Jugar a cinco sets va a ser un desafío, pero estoy satisfecho de poder afrontarlo. No traigo expectativas, aquí todo el mundo juega muy bien y puede ganarte (...) Si siento que lo he dejado todo en la pista me conformo", señalaba el madrileño en la previa del torneo parisino.

Rafa Jódar sabe que no tendrá un cómodo inicio, pero al menos, prefiere esto a vérselas con uno de los favoritos, algo que podría haber llegado si no partiera como cabeza de serie. "Eso me permite evitar otros cabezas de serie en primera ronda, pero aquí todos juegan bien y cualquiera te puede ganar. No me pongo ninguna presión extra, ser cabeza de serie me da una motivación para intentar hacerlo lo mejor posible y hacer un buen papel en Roland Garros", afirmó el de Leganés.

¿A qué hora se juega el Rafa Jódar - Aleksandar Kovacevic?

El partido entre Rafa Jódar y Aleksandar Kovacevic correspondiente a la primera ronda masculina de Roland Garros 2026 tendrá lugar este lunes 25 de mayo. El encuentro se disputa en el segundo turno de la pista 12, tras el encuentro que disputen el kazajo Alexander Shevchenko y el estadounidense Alex Michelsen, en torno a las 14:00 horas -hora peninsular española-.

Dónde ver por TV y online el partido de Martín Landaluce en Roland Garros 2026

Eurosport es la cadena que tiene los derechos del segundo Grand Slam de la temporada y será la que retransmita los partidos de Roland Garros a través de sus dos canales. Estos canales están disponibles en Movistar+, DAZN y Orange TV, entre otras plataformas.

Así mismo, también se puede seguir online en la plataforma HBO Max o en Discovery+.

En ESTADIO Deportivo les daremos cumplida cuenta de todo lo que acontezca en esta edición de Roland Garros, con especial atención a lo que hagan los tenistas españoles.