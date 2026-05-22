Rafa Jódar alimenta el sueño en París y otro español se cuela en Roland Garros

El tenista madrileño afronta el Grand Slam con mucha ilusión pero con el máximo respeto, sobre todo, porque es consciente de que los partidos a cinco sets son una auténtica locura

En menos de un año la vida le ha cambiado a Rafa Jódar. Su estatus en el tenis mundial ha subido como la espuma en cuestión de unos meses. Y las primeras comparaciones, como siempre, ya han aflorado. Pese a ello, prefiere hacer oídos sordos y seguir su camino. Su siguiente parada es, nada más y nada menos, Roland Garros, cuya pista central podría ser perfectamente denominada como la 'Catedral Rafa Nadal'.

En una entrevista realizada por los compañeros de Puntodebreak.com, el tenista madrileño ha comentado las sensaciones con las que llega a tierras parisinas: "Llegué aquí hace dos días y estoy muy emocionado por competir en este torneo por primera vez. Será mi primer Grand Slam en tierra batida, así que estoy muy emocionado. Estoy tratando de prepararme de la mejor manera posible para mi primer partido el lunes".

Sobre la evolución vivida gracias a su salto al circuito profesional, Jódar se muestra con los pies en la tierra: "Sí, han sido buenos meses para mí. Realmente disfruté el proceso de jugar a los Challengers al final del año pasado, luego las Next Gen Finals a finales del año pasado, el hecho de tener la oportunidad de jugar contra los mejores jugadores jóvenes. Este año, jugar en todos los eventos ATP en España y en todo el mundo ha sido especial para mí, ya que al fin y al cabo es mi primer año en el circuito. Descubrir todos los torneos siempre es muy especial. Estoy tratando de acostumbrarme a esto".

Rafa Jódar y su jugador preferido de la selección española

Cuestionado por cómo afrontará los partidos a cinco sets, la gran esperanza española en París ha sido sincero: "Sí, creo que será una nueva experiencia para mí, un nuevo desafío. Estoy ansioso para empezar el torneo: voy a intentar jugar mi mejor tenis y sin ninguna expectativa, porque, como dije antes, todo el mundo aquí juega muy bien y, si tienen un buen día, pueden ganarte. Y, sí, sabiendo que será mi primer Grand Slam aquí, mi primer Roland Garros, disfruto la experiencia porque, cuando era joven, siempre soñaba con jugar en este tipo de escenarios y en un Grand Slam, así que disfruto la experiencia".

Entre otras cuestiones, el joven tenista español tuvo clara su respuesta cuando le hicieron referencia a Rafa Nadal: "Sí, Rafa ha hecho cosas maravillosas en este torneo. Es increíble y asombroso lo que ha alcanzado y logrado. Cuando estás dentro del torneo y cuando estás jugando, te aprecias y te das cuenta de la importancia de lo que ha hecho aquí durante 14 años. Es algo único. Así que sí, ha sido uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, no hay duda".

Por último y recordando la final entre Sinner y Alcaraz del curso pasado y la anécdota del murciano con una camiseta de España en la rueda de prensa, le han preguntado por jugador favorito de la 'Roja': "Me gusta Rodri. Creo que es mi jugador favorito. Es el ganador del Balón de Oro, así que tengo que ir con Rodri".

Cara y cruz en la fase previa de Roland Garros para el tenis español

Pese a la ausencia de Carlos Alcaraz por lesión, la Armada Española llevará una buena representación a Roland Garros. Y es que, en el último día de fase previa masculino, Pablo Llamas volvió a hacer gala del extraordinario momento que atraviesa y consiguió su billete para el cuadro final gracias a su victoria ante Vilius Gaubas con un claro 6-3 y 6-1. Será su tercer cuadro final de Grand Slam, donde aún no conoce la victoria.

Por contra, quienes se han quedado con la miel en los labios han sido: Pedro Martínez, tras perder en el último partido de la 'Qualy' ante el estadounidense Emilio Nava por un doble 6-3; y Roberto Carballés, quien ha sido derrotado por Hugo Dellien tras una batalla de tres mangas (6-3, 3-6, 6-1).