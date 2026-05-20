España se asegura un tenista más en Roland Garros y está a un paso de meter cinco más

Siete tenistas españoles, de ocho posibles, se han clasificado para la Ronda Final de la clasificación de Roland Garros 2026, que deparará un duelo entre españolas

Siete de ocho tenistas clasificados para la Ronda Final. Roland Garros 2026 ha empezado de la mejor forma para el tenis español, que afrontará la última ronda de clasificación con hasta siete opciones, tres en el cuadro masculino y cuatro en el femenino, de ampliar el número de representantes de la Armada española en París.

Que siete de los once que comenzaron a competir el lunes estén entre los que se van a jugar las plazas directas habla mucho de lo que llega en el tenis español, donde muchos jóvenes vienen apretando fuerte y algunos no tanto, como Pedro Martínez o Roberto Carballés, se resisten a caer.

El valenciano sufrió de lo lindo, hasta el último juego, para derrotar al británico Arthur Fery, mientras que el granadino tuvo, incluso, que remontar un resultado adverseo frente al italiano Francesco Maestrelli. Los dos estarán en la última ronda de la previa. Martínez se jugará el pase al cuadro final ante el norteamericano, formado en la escuela de Ferrero, Emilio Nava y Carballés ante el boliviano Hugo Dellien.

Menos dificultades tuvo el jerezano Pablo Llamas para acceder a esa última ronda, ya que ganó cómodo, en dos sets (6-4 y 6-2) al tenista local Ugo Blanchet. Para acceder al cuadro final, el andaluz tendrá un rival complicado como el joven lituano Vilius Gaubas.

Alejandro Moro, el único que cae

No pudo pasar este corte el cuarto español presente en esta ronda. Alejandro Moro se despidió tras caer ante el austriaco Lukas Neumayer de forma clara.

Donde no falló ninguna de las representantes españolas fue en el cuadro femenino, donde las catalanas Marina Bassols y Guiomar Maristany, la canaria Kaitlin Quevedo y la valenciana Leyre Romero superaron esta criba.

Especial fue el pase de Bassols, pues para lograrlo tuvo que vencer a una exnúmero uno del mundo como Karolína Pliskova, quien, además, venía de hacer grandes actuaciones en el Mutua Madrid Open, donde llegó a cuartos de final, en el Roma Open, donde alcanzó octavos. Ante Bassols cayó por 6-3 y 6-2.

También ganaron en dos mangas las otras tres representantes españolas. Guiomar Maristany y Leyre Romero se enfrentarán entre sí en la ronda final, lo que asegura la presencia de una española más en el cuadro final. Bassols se cruza con la bielorrusa Aliaksandra Sasnovich; mientras que Leyre Romero será la que tenga una rival más difícil y destacada, la exnúmero 3 del mundo, campeona del US Open y finalista de Roland Garros Sloane Stephens.

Resultados 2ª ronda fase de clasificación masculina de Roland Garros

Pedro Martínez - Arthur Fery 7-6(3), 4-6 y 6-3

Roberto Carballés - Francesco Maestrelli 2-6, 6-3 y 6-3

Pablo Llamas - Ugo Blanchet 6-4 y 6-2

Lukas Neumayer - Alejandro Moro 6-1 y 6-3

Resultados 2ª ronda fase de clasificación femenina de Roland Garros

Marina Bassols - Karolína Pliskova 6-3 y 6-2

Guiomar Maristany - Kaja Juvan 6-4 y 6-4

Kaitlin Quevedo - Teodora Kostovic 7-6(3), 3-6 y 6-2

Leyre Romero - Harriet Dart 6-1 y 6-4